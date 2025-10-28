Alles zu oe24VIP
Direkt im Chat

Spiele auf Instagram: Neues Feature bereits in der Testphase

28.10.25, 13:45
Instagram baut seine Direktnachrichten (DMs) weiter aus. Nach der Möglichkeit, kleine Zeichnungen zu verschicken, sollen User nun auch direkt im Chat spielen können.

Das Unternehmen möchte damit die Nutzung der App noch persönlicher und interaktiver gestalten.

Spiele in den Direkt-Nachrichten

Bisher dienten die DMs vor allem zum Schreiben und Versenden von Fotos oder Stickern. Mit der neuen Funktion können Nutzer künftig kleine Spiele direkt im Chat starten. Die Idee dahinter ist einfach: Wer länger im Chat bleibt, tauscht sich mehr aus und verbringt mehr Zeit in der App. Instagram-Chef Adam Mosseri hatte schon vor einiger Zeit betont, dass die DMs mittlerweile wichtiger sind als der klassische Feed. Mit dem letzten Update wurde der Nachrichtenbereich zentral in der App platziert, anstelle des bisherigen Erstellungs-Buttons (Create-Button).

Malen und Spielen im Chat

Vor kurzem wurde die Möglichkeit eingeführt, eigene Zeichnungen in den DMs zu verschicken. Nun testet Instagram, zusätzlich kleine Spiele zu integrieren. Bisher gibt es nur wenige offizielle Informationen, aber erste Screenshots zeigen, dass Nutzer neben Zeichnungen und Stickern auch Spiele auswählen können. Ein Beispiel: Das Spiel „Shovel up!“ kann allein gespielt werden. Die App soll es ermöglichen, Highscores mit Freunden zu teilen und so den Wettbewerb anzuregen. Ziel ist es, dass die Nutzer länger im Chat bleiben und mehr interagieren.

Zukunft mit Virtual-Reality-Spielen?

Interessant ist das kleine Icon im Spielebereich, das an Metas Horizon Worlds erinnert. Das lässt vermuten, dass Instagram langfristig auch Virtual-Reality-Spiele anbieten könnte – etwa für Nutzer von Metas Quest-Geräten oder den neueren Smart Glasses. Ein offizielles Startdatum für die neuen Spiele gibt es allerdings noch nicht.

Vergleich zu anderen Plattformen

Die Idee, Spiele in sozialen Netzwerken zu integrieren, ist nicht neu. Linkedin hat 2024 eine Reihe kleiner Spiele eingeführt, darunter Mini-Sudoku, erstellt zusammen mit den Original-Publishern von Sudoku, Nikoli, und dem dreifachen Weltmeister Thomas Snyder. Ziel war es ebenfalls, die Verweildauer zu erhöhen und die Interaktion zwischen Nutzern zu fördern.

