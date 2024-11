Stolze 450 Euro kostet das neue Luxus-Buch von Apple

Apple und Assouline haben gemeinsam ein luxuriöses Sammlerstück in Buchform auf den Markt gebracht.

Gemeinsam mit der Luxusmarke Assouline hat Apple ein limitiertes Hardcover-Buch auf den Markt gebracht, von dem es weltweit nur 1.500 Exemplare gibt. Dieses wird ab dem 25. November unter dem Namen "Apple Music: 100 Best Albums" erhältlich sein - für stolze 450 Euro. Das Besondere: Jedes Buch trägt eine handgedruckte Nummer und kommt in einem hochwertigen Acrylschuber mit goldgeränderten Seiten. Ein kleines Zuckerl: Wer über 200 US-Dollar (ca. 190 Euro) zahlt, braucht die Versandkosten nicht zu tragen.

© Assouline ×

Auf insgesamt 208 Seiten finden Musikliebhaber ein Vorwort von Apple-Music-1-Radiomoderator Zane Lowe, bevor man jede Menge detaillierte Infos zu den 100 besten Alben - laut Apple Music - erfährt. Jede Seite ist mit bunten Albumcovern und spannenden Details zu den gefeierten Platten ausgestattet, was das Buch für Sammler und Musikfans zu einem echten "Must-Have" macht.

Ob sich der hohe Preis für das Buch allerdings wirklich als Investition lohnt, bleibt abzuwarten. Apple hat schon einmal ein Buch veröffentlicht - "Designed by Apple in California“ ist zu einem wahren Bestseller avanciert, dessen Wert mit der Zeit deutlich anstieg. Wer also das neue Werk von Apple erwirbt, kann sich durchaus Hoffnungen machen, dass das Sammlerstück einmal Gold Wert sein wird - mehr als das eine oder andere iPhone kostet es ja jetzt schon!