Switch 2: Bitter! Auf DAS müssen Nintendo-Fans jetzt vielleicht sehr lange warten

Viele Spielerinnen und Spieler hatten große Hoffnungen in die kommende Nintendo Switch 2 gesetzt. Besonders ein neuer 3D-Titel rund um Mario stand für viele ganz oben auf der Wunschliste.

Doch die offizielle Vorstellung sorgte bei vielen für Ernüchterung. Denn statt einem neuen Abenteuer mit dem bekannten Klempner bringt Nintendo eine andere Figur ins Rampenlicht.

Kein neues Mario-Spiel – dafür Donkey Kong auf der Bühne

Als Nintendo im Jahr 2017 die erste Switch-Konsole auf den Markt brachte, waren zwei Spiele besonders beliebt: The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey. Vor knapp acht Jahren erschien das bislang letzte große 3D-Mario-Spiel – seither wartet die Fangemeinde auf eine Fortsetzung.

Mit der am 2. April von Nintendo abgehaltenen Präsentation zur neuen Switch 2 wurde nun bekannt: Ein neues Mario-Spiel ist vorerst nicht geplant. Stattdessen soll Donkey Kong Bananza der große 3D-Titel zum Start der neuen Konsole werden. Welches Entwicklerteam genau an dem Spiel arbeitet, wurde von Nintendo bisher nicht genannt. Erste Eindrücke und Testberichte, unter anderem von der Plattform IGN, lassen aber auf einen ähnlichen Stil wie Super Mario Odyssey schließen – sowohl optisch als auch spielerisch. Der Unterschied liegt im Schwerpunkt: Bananza legt den Fokus verstärkt auf das Graben und Erkunden von Umgebungen.

Dass Donkey Kong die Hauptfigur im neuen Spiel ist, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Entwicklerteams zuletzt vor allem mit diesem Projekt beschäftigt waren. Das bedeutet im Umkehrschluss: Für ein neues 3D-Mario war womöglich keine Kapazität vorhanden.

Ob Nintendo ein zweites Team mit einem neuen Mario-Spiel beauftragt hat, ist nicht bekannt. Doch viele Kenner der Szene halten es für unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft ein Super Mario Odyssey 2 erscheint. Wer auf ein neues Abenteuer mit Mario gehofft hat, wird sich daher gedulden müssen – möglicherweise sogar mehrere Jahre.

Überraschung im neuen Donkey-Kong-Spiel

Trotz der Enttäuschung über die Mario-Pause gibt es auch spannende Neuigkeiten aus dem Universum rund um den Klempner. Denn in Donkey Kong Bananza taucht laut einem Leak eine Figur auf, die vielen Fans bekannt vorkommen dürfte: Pauline.

In früheren Spielen war sie Marios Freundin und wurde im Arcade-Klassiker Donkey Kong entführt – von niemand Geringerem als Cranky Kong, dem damaligen Donkey Kong. In Super Mario Odyssey (erschienen 2017) ist sie als Bürgermeisterin von New Donk City zu sehen. Nun soll sie in einer jüngeren Version zurückkehren und vermutlich eine wichtige Rolle im neuen Spiel übernehmen. Was das genau bedeutet, bleibt offen – klar ist aber: Die Geschichte der bekannten Figuren wird weitergeführt, wenn auch mit einem anderen Fokus als bisher.