Telekom Austria mit Streaming-Deal am US-Markt

Live-Signal ohne Zeitverzögerung wie auch zeitversetzte Übertragung möglich.

Wien/Aflenz. Die Telekom Austria hat den Auftrag an Land gezogen, für eine US-Streamingplattform europäische Fernsehbilder über den Atlantik in die USA zu übertragen. Basis dafür ist die Erdfunkstelle im steirischen Aflenz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag), über die per Satellit große Datenmengen in hoher Qualität übertragen werden können, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Der neue US-Streamingdienst Boss TV werde auch europäische TV-Sender im Programm haben. Die Telekom Austria werde für die Übermittlung der Signale sorgen. Wobei Live-Übertragungen in Echtzeit möglich seien - ohne eine für den Menschen wahrnehmbare Verzögerung. Außerdem sei auf Wunsch auch eine zeitversetzte Übertragung möglich.