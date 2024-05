TikTok-Skandal: Vapes als Lipgloss und Süßigkeiten getarnt

Enthüllt: TikTok-Händler verkaufen illegal als Lipgloss und Süßigkeiten getarnte Vapes an Kinder und verwenden dafür geheime Codewörter.

Das Dark-Net gilt als der digitale Umschlagplatz für Drogen, Medikamente und Genussmittel schlechthin. Nun scheint ihm das chinesische Social-Media-Videoportal TikTok Konkurrenz aber mächtig Konkurrenz zu machen. Denn wie aus einer britischen Studie hervorgeht, werden hier ungeniert E-Zigaretten an Kinder und Jugendliche verkauft. Besonders brisant: Um sowohl die Plattform als auch die Eltern auszutricksen, werden sie als bunter Lipgloss oder Süßigkeiten getarnt. Dabei werden Geheimcodes und einschlägige Hashtags zur Kennzeichnung für Insider verwendet.

Bewusst irreführender Content

Während ein TikTok-Clip den Anschein erweckt, als würde er für "harmlose" Produkte werben, verrät der Text darunter kundigen Jugendlichen, dass in den von ihnen bestellten Verpackungen E-Zigaretten versteckt sind. Verwendet werden Phrasen wie „ALL FAKE“, um Algorithmen zur Erkennung illegaler Aktivitäten zu umgehen. Hashtags wie #noID hingegen geben an, dass für den Kauf dieses Produkts kein Ausweis verlangt wird. Ermittler fanden heraus, dass E-Zigaretten in versiegelten Beuteln einfach zwischen Haargummis und Lippenstiften versteckt würden.

E-Zigaretten und Cannabis-Produkte

Es wurde festgestellt, dass 50,4 Prozent der untersuchten Videos für beliebte E-Zigaretten-Marken Werbung machten und 45 Prozent davon Cannabisprodukte enthielten. Diese Videos würden Kunden auf andere Social-Media-Seiten (zB Instagram) weiterleiten, um die Nikotinprodukte über anonyme Messaging-Apps wie Telegram zu kaufen. Vor allem Einweg-Vapes erfreuen sich großer Beliebtheit und werden von 69 Prozent der Dampfer bis 17 Jahren verwendet. Generell würden mittlerweile rund 63 Prozent der Kinder im Alter von 13 bis 17 Jahren TikTok nutzen.