Totaler Barbie-Wucher auf Amazon Prime

Es war der Kino-Hit des Sommers: "Barbie - der Film" brach auch in Österreich unzählige Rekorde. Seit dieser Woche ist der Kult-Film auch im Heimkino zu haben, allerdings zum absoluten Wucher-Preis.

Barbie-Fans, die sich auf den Heimkinostart des Kult-Filmes gefreut haben, konnten ihren Augen nicht trauen. Während der Blockbuster mit Margot Robbie in dieser Woche in den Kinocharts immer noch in den Top 3 rangiert, ist der Film mittlerweile auch in den Heimkinos verfügbar.

Wie es mittlerweile üblich ist, gibt es die Top-Streifen schon wenige Monate nach dem Kinostart zum Streamen. Bei Amazon Prime gibt es zu Beginn oftmals nur die Möglichkeit den Film um etwa 15 Euro zu kaufen. Erst nach weiteren Wochen des Wartens kommt dann die beliebte Leih-Option. Man kann sich den Film für 48 Stunden sichern und so oft sehen, wie man will. Kostenpunkt: Um die 5 Euro pro Film.

Preis-Hammer bei Barbie-Leihe

Doch bei Barbie ist auch auf Prime alles anders. Wer sich den Film in UHD ausleihen will muss tief in die Tasche greifen. 15,99 € kostet die 48-Stunden-Barbie-Flatrate. Absoluter Wucherpreis des Hollywood-Hits! Da kann man sich den fast zweistündigen Streifen gleich um 19,99 Euro kaufen und anschauen, wann immer man will. Immerhin wird man mit einigen Special Features versöhnt.

Eigentlich hätte das realverfilmte Puppen-Spektakel schon am 5. September zum streamen freigegeben werden sollen. Allerdings verzögerte sich der Heimkino-Start. Grund war der sensationelle Erfolg des Filmes. Wer sich den pinken Kult auf DVD oder Blu-ray kaufen will muss noch einmal länger warten. Der Release war für den 19. Oktober angesetzt, ist mittlerweile aber ebenfalls auf unbekannte Zeit verschoben worden. Gut möglich, dass Warner Bros. hier noch mit weiteren Aktionen auf das Weihnachtsgeschäft wartet.

Weltweit übertraf der Blockbuster alle Erwartungen. Bei einem globalen Einspielergebnis von über 1,3 Milliarden US-Dollar ist er nicht nur der beste Kinofilm 2023, sondern auch das umsatzstärkste Produkt von Warner Bros. in seiner 100-jährigen Geschichte.