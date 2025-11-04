Trailer enthüllt - DIESER beliebte Spiele-Hit bekommt nun endlich einen Nachfolger

Die Kult-Spiele Vampire Survivors und Warhammer treffen aufeinander: Mit Warhammer Survivors bringen die britischen Entwicklerstudios Auroch Digital und Poncle die beiden Welten offiziell zusammen.

Das Spiel soll 2026 für den PC über Steam erscheinen und kombiniert das bekannte schnelle Gameplay von Vampire Survivors mit den düsteren Schauplätzen und Figuren aus Warhammer 40.000 und Warhammer – Age of Sigmar.

Chaos in allen Dimensionen

Warhammer Survivors setzt auf actionreiche Kämpfe gegen immer stärkere Monsterwellen. Spielerinnen und Spieler können Figuren aus beiden Warhammer-Universen auswählen. Darunter befinden sich Malum Caedo aus Warhammer 40.000 – Boltgun, die Kriegerin Neave Blacktalon und der bekannte Zwergenheld Gotrek Gurnisson. Die Spielwelt wechselt zwischen dem finsteren 41. Jahrtausend und den magischen Reichen von Sigmar. Auf diese Weise werden Szenen aus beiden Warhammer-Welten miteinander verbunden.

Die Kämpfe finden mit einem umfangreichen Waffenarsenal statt. Von klassischen Boltern und Astartes-Kettenschwertern bis hin zu wirbelnden Axtkombos ist alles möglich. Für humorvolle Momente sorgt ein Fund aus der echten Miniaturenwelt: der Farbtopf Citadel Nuln Oil. Zusätzlich bieten zahlreiche passive Boni, Power-ups und Sammelobjekte Möglichkeiten für abwechslungsreiche Kombinationen. Laut Auroch Digital wird das Spiel außerdem viele Geheimnisse, Easter Eggs und neue Modi enthalten. Spielerinnen und Spieler können verschiedene Stages im gesamten Warhammer-Universum erkunden und neue Charaktere sowie Waffen freischalten.

Auroch Digital, das bereits 2023 mit Warhammer 40.000 – Boltgun erfolgreich war, arbeitet eng mit Poncle und Games Workshop zusammen. Ziel ist es, den schnellen Spielfluss der Survivors-Spiele mit der düsteren Atmosphäre von Warhammer zu verbinden.