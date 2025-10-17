Umfrage-Schock: SO groß ist die Angst vor KI weltweit

Eine neue internationale Umfrage zeigt: Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt stehen der künstlichen Intelligenz (kurz: KI) mit Sorge gegenüber.

Während anfangs vor allem Neugier und Interesse überwogen, macht sich nun zunehmend Misstrauen breit – besonders in westlichen Ländern.

Wachsende Skepsis gegenüber KI

Das Pew Research Center (USA) hat im Frühjahr dieses Jahres eine große Befragung in 25 Ländern durchgeführt. Das Ergebnis: In fast allen Ländern überwiegt die Sorge vor KI gegenüber der Begeisterung. Besonders in den Vereinigten Staaten (USA), Italien, Australien und Brasilien gaben viele Befragte an, dass sie sich eher Sorgen machen, wie sich KI auf das tägliche Leben auswirkt. In keinem Land war die Mehrheit der Teilnehmenden stärker begeistert als besorgt.

Weniger Vertrauen in die eigene Denkfähigkeit

Laut der Studie glauben viele Erwachsene in den USA, dass KI die Fähigkeit der Menschen verschlechtern könnte, kreativ zu denken oder echte Beziehungen aufzubauen. Fast die Hälfte meinte, die Technik werde das Miteinander schwächen.

Wissen über KI hängt vom Einkommen ab

Ein weiteres Ergebnis: Menschen in wohlhabenderen Ländern wissen deutlich mehr über KI. In Japan, Deutschland und Frankreich gaben rund die Hälfte der Befragten an, schon viel über KI gehört zu haben.

In Indien und Kenia sagten das nur etwa 14 bzw. 12 Prozent der Teilnehmenden. Personen mit höherer Bildung oder intensiver Internetnutzung zeigen zwar mehr Interesse an KI – doch andere Studien belegen, dass Vertrauen in KI sinkt, je besser man sie versteht.

Vertrauen in Regierungen unterschiedlich stark

Im Schnitt vertrauen 55 Prozent der Befragten weltweit ihrem Staat „zumindest etwas“, wenn es um den Umgang mit KI-Regeln geht. In den USA ist das Vertrauen geringer: 47 Prozent der Befragten haben wenig oder gar kein Vertrauen, dass die Regierung die Technologie richtig steuert. In Ländern wie Kanada, Deutschland und den Niederlanden ist das Vertrauen dagegen deutlich höher.

In den USA sorgt das Thema Regulierung derzeit für Streit. Vertreter der republikanischen Partei wollen keine neuen Regeln einführen.Die Regierung unter Donald Trump arbeitet sogar daran, bestehende Vorschriften weiter abzubauen. Damit könnte die KI-Branche dort künftig noch freier agieren – mit allen Chancen und Risiken.