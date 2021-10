Uri Geller: Aliens stecken hinter Facebook- und WhatsApp-Ausfall

Nachdem am Montag die Social Media Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp fast sieben Stunden lang komplett down waren, kam es am Freitag schon wieder zu einem Totalausfall. Mark Zuckerberg und die zuständigen Techniker stellten in einem Statement klar, dass es sich um Routerprobleme handelte - doch Magier Uri Geller nimmt ihnen diese Erklärung nicht ab.

NSA, Pentagon are frantically investigating. alien extraterrestrial technology can do this Nuclear ☢️ ballistic missile systems are in danger. Kremlin, China involved too, it’s a huge mystery for Social Networks. They have to come up with some kind of an earthly explanation. pic.twitter.com/Jjr4CMHrOR