Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
War es ein Cyberangriff? Halbes Internet ist down
© Getty

Millionen betroffen

War es ein Cyberangriff? Halbes Internet ist down

20.10.25, 12:30
Teilen

Ein massiver Ausfall bei Amazon Web Services (AWS) hat am Montagvormittag weltweit Millionen Nutzer betroffen. Zahlreiche Websites und Apps waren stundenlang nicht erreichbar – von Alexa über Snapchat bis hin zu Banking-Apps. 

Eine großflächige Störung bei Amazon Web Services (AWS) hat am Montag weite Teile des Internets lahmgelegt. Laut der Plattform DownDetector meldeten ab etwa 8 Uhr britischer Zeit (9 Uhr MEZ) tausende Nutzer Ausfälle – zunächst in den USA, später auch in Großbritannien und anderen Ländern.

Betroffen waren unter anderem Snapchat, Fortnite, Duolingo und mehrere Banking-Apps, ebenso wie Amazons eigene Dienste Alexa, Ring, Amazon.com und Prime Video. In den USA gingen mehr als 6.000 Fehlermeldungen ein, in Großbritannien über 1.600.

Ursache noch unklar

Laut ersten Einschätzungen könnte ein internes Problem bei Amazon die Störung ausgelöst haben. IT-Sicherheitsexperte Jake Moore von ESET erklärte gegenüber der Daily Mail, dass man einen Cyberangriff derzeit nicht ausschließen könne:

„Während ein Cyberangriff nicht ausgeschlossen werden kann, gibt es bislang keine Hinweise auf Hacking, Datenlecks oder koordinierte Attacken“, so Moore.

Auswirkungen weltweit spürbar

Da AWS die technische Basis für viele große Plattformen und Apps liefert, waren die Auswirkungen weltweit spürbar. Nutzer konnten sich nicht anmelden, Sprachassistenten reagierten nicht, und einige Online-Dienste meldeten Verbindungsfehler.

Amazon selbst hat sich bislang nicht im Detail zur Ursache geäußert. Eine vollständige Analyse des Vorfalls steht noch aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden