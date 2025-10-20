War es ein Cyberangriff? Halbes Internet ist down

Ein massiver Ausfall bei Amazon Web Services (AWS) hat am Montagvormittag weltweit Millionen Nutzer betroffen. Zahlreiche Websites und Apps waren stundenlang nicht erreichbar – von Alexa über Snapchat bis hin zu Banking-Apps.

Eine großflächige Störung bei Amazon Web Services (AWS) hat am Montag weite Teile des Internets lahmgelegt. Laut der Plattform DownDetector meldeten ab etwa 8 Uhr britischer Zeit (9 Uhr MEZ) tausende Nutzer Ausfälle – zunächst in den USA, später auch in Großbritannien und anderen Ländern.

Betroffen waren unter anderem Snapchat, Fortnite, Duolingo und mehrere Banking-Apps, ebenso wie Amazons eigene Dienste Alexa, Ring, Amazon.com und Prime Video. In den USA gingen mehr als 6.000 Fehlermeldungen ein, in Großbritannien über 1.600.

Ursache noch unklar

Laut ersten Einschätzungen könnte ein internes Problem bei Amazon die Störung ausgelöst haben. IT-Sicherheitsexperte Jake Moore von ESET erklärte gegenüber der Daily Mail, dass man einen Cyberangriff derzeit nicht ausschließen könne:

„Während ein Cyberangriff nicht ausgeschlossen werden kann, gibt es bislang keine Hinweise auf Hacking, Datenlecks oder koordinierte Attacken“, so Moore.

Auswirkungen weltweit spürbar

Da AWS die technische Basis für viele große Plattformen und Apps liefert, waren die Auswirkungen weltweit spürbar. Nutzer konnten sich nicht anmelden, Sprachassistenten reagierten nicht, und einige Online-Dienste meldeten Verbindungsfehler.

Amazon selbst hat sich bislang nicht im Detail zur Ursache geäußert. Eine vollständige Analyse des Vorfalls steht noch aus.