Was steckt hinter dem 3. Haken bei WhatsApp?

Der dritte Haken zeigt, ob ein Screenshot von der Unterhaltung gemacht wurde oder Teile der Unterhaltung gespeichert worden sind. Das Gerücht kursiert gerade online. Diese Funktion dient der Sicherheit und Transparenz.

Das Problem: Diese Nachricht ist falsch, so die gut informierte Website "WABetaInfo". Sie schreiben dazu auf X: „In den letzten Stunden habe ich mehrere Nachrichten von vielen Benutzern erhalten, die nach Informationen zum dritten Häkchen bei WhatsApp fragten, das benachrichtigt, wenn ein Screenshot der Konversation erstellt wird. Das sind Fake News. Sie kursieren seit Jahren und verbreiten sich immer weiter.“

In the past few hours, I've received several messages from many users asking for information about the third tick on WhatsApp, which would notify when a screenshot of the conversation is taken. This is fake news. It has been circulating for years and continues to spread... ????