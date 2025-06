Weltweite Störung legt große Internet-Dienste lahm

Mehrere große Internetdienste – darunter Google, Amazon Web Services und Spotify – waren am Donnerstagabend von technischen Problemen betroffen.

Auf der Plattform DownDetector schnellten die Störungsmeldungen in die Höhe, zahlreiche Nutzer:innen berichteten von Ausfällen und Ladeproblemen.

Auch das US-Unternehmen Cloudflare, das einen Großteil des weltweiten Datenverkehrs abwickelt, verzeichnete eine breitflächige Störung. In einem Status-Update um 20:46 Uhr MESZ hieß es:

„Wir beobachten eine Reihe von Diensten mit zeitweisen Ausfällen, die aktuell untersucht werden.“

Was ist betroffen?

Welche Dienste konkret eingeschränkt sind, variiert – teils kam es zu Problemen beim Aufruf von Websites, teils bei Streaming oder Cloud-Services. Besonders stark betroffen schienen neben Google-Diensten auch Amazon Web Services (AWS), ein zentraler Anbieter für Internet-Infrastruktur, sowie der Musikdienst Spotify.

Von einer gezielten Cyberattacke ist derzeit nicht die Rede – offizielle Bestätigungen zur Ursache stehen allerdings noch aus.

Erinnerung an frühere Totalausfälle

Internetstörungen dieser Größenordnung erinnern an ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit – etwa den weltweiten Ausfall von Fastly im Jahr 2021, der ebenfalls zahlreiche große Seiten lahmlegte. Damals lag die Ursache in einer Fehlkonfiguration bei einem CDN (Content Delivery Network).

Ob auch diesmal ein CDN-Problem vorliegt, ist derzeit Gegenstand technischer Analysen.