WhatsApp bekommt neue Top-Funktion

WhatsApp erfüllt endlich den Wunsch vieler User.

Die Gruppenfunktion bei WhatsApp ist eigentlich ziemlich praktisch. Doch leider gibt es immer wieder auch Gruppen, bei denen man zwar dabei sein muss, um niemanden zu verärgern, doch eigentlich ist man von den ständigen (unnützen) Benachrichtigungen genervt. Will man die Gruppe deshalb verlassen, ist das nicht so einfach. Denn darüber werden alle anderen Mitglieder automatisch informiert, was bei einigen nicht gut ankommen könnte.

Doch nun gibt es eine Neuerung. Wie der Blog „WABetaInfo“ berichtet, gibt es bald eine Funktion, mit der man eine Gruppe stillschweigend verlassen kann. Satt wie bisher alle Gruppenmitglieder wird dann nur noch der Administrator über den Abgang informiert.

Die neue Funktion wird derzeit in einer Beta-Version von WhatsApp Desktop getestet. Schon bald soll sie aber allen Usern zur Verfügung stehen.