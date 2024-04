× WhatsApp-Neuerung sorgt für mehr Übersicht

Laut dem Messenger-Dienst soll es bald drei neue Buttons oberhalb der Chat-Liste geben.

WhatsApp kündigt via X eine Neuerung an, die Usern zu mehr Ordnung in der App verhelfen soll. Demnach soll es bald drei neue Buttons oberhalb der Chat-Liste geben. Diese sollen mit "Alle", "Ungelesen" und "Gruppen" beschriftet sein. Die neuen Buttons sollen dem Filtern der Chats dienen.

© oe24 ×

So können User dann entscheiden, ab man alle Chats sehen will, oder die mit ungelesenen Nachrichten und als dritte Option werden nur die Gruppen-Chats angezeigt. Das Update biete eine "neue Art", die Chats zu organisieren, so WhatsApp in der Ankündigung.

Bereits jetzt könne sich WhatsApp-User nur Chats mit ungelesenen Nachrichten anzeigen lassen – allerdings ist diese Funktion noch gut versteckt. Mit der Neuerung soll die Filter-Möglichkeit besser zugänglich sein.

Vereinzelten Usern steht das Update schon zur Verfügung – wer sie noch nicht zur Verfügung hat, muss sich wohl noch ein paar Tage gedulden, bis WhatsApp die Neuerung für alle ausgespielt hat.