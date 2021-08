Xiaomi benennt seine Produktreihe "Mi" um

Nach zehn Jahren verschwindet der Name komplett vom Markt.

Xiaomi hat am Smartphone-Markt derzeit einen richtig guten Lauf. Zuletzt konnte der chinesische Elektronik-Spezialist sogar erstmals an Samsung vorbeiziehen . Da kommt es doch etwas überraschend, dass nun die erfolgreiche Produktreihe „ Mi “ umbenannt wird.

Grund

Natürlich steckt hinter dem Schritt eine Strategie. Xiaomi will so die globale Markenpräsenz vereinheitlichen und die Wahrnehmung zwischen der Marke und ihren Produkten besser verbinden. Laut dem Unternehmen wird ab dem dritten Quartal 2021 die Produktreihe "Mi" in "Xiaomi" umbenannt.

Xioami und Redmi

Mit der Einführung der neuen Markenidentität werden zwei verschiedene Produktserien unter der Marke geführt. Xioami-Produkte sollen die Aushängeschilder mit Premium-Anspruch repräsentieren. Mit den Redmi-Geräten sollen wie gehabt preisbewusste und junge Kunden angesprochen werden.