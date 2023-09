GTA 6: Neuer Leak sorgt für Diskussionen

Der Release von GTA 6 ist zwischen April 2024 und März 2025 geplant. Jetzt zeigt ein 49 Sekunden langes, geleaktes Gameplay die Hauptfiguren, die Grafik und ein Feature.

Ein Leak rund um das heiß erwartete Actionrollenspiel GTA 6, der 49 Sekunden Gameplay zeigt, sorgt jetzt für Diskussionen. Zu sehen sind die Hauptfiguren, die neue Grafik beeindruckt und ein Feature macht von sich reden.

In einem GTA-6-Leak sind die beiden Hauptfiguren des Rollenspiels, Jason und Lucia, zu sehen. Die Schauspielerin Alexandra C. Echavarri könnte als Vorlage für Lucia dienen. Sie ist tatsächlich schon seit längerem als Schauspielerin für einen Hauptcharakter in "GTA 6" im Gespräch. Bryan Zampella soll der Voice Actor für Jason sein.

Besonders spannend: Bei dem geleakten Material ist ein übergangsloser Wechsel zwischen den beiden Protagonisten zu sehen.

One of my favourite leaks. You can see the new character switching , the detail of jason and Lucia's face and the graphics outside. The finished game will be insane! #gta6 #GTAVI pic.twitter.com/6quEH5c6FA — GTA 6 leaks and news (NO BS) (@gta6news_leaks) September 16, 2023

Obwohl sich GTA 6 noch im Alpha-Stadium befinde, ist die Grafik jetzt schon großartig.

This clip is insane. You can pick up weapons with an animation now and the inventory is realistic. Pretty much like rdr2. #GTAVI #gta6 pic.twitter.com/1O7b5rVoZN — GTA 6 leaks and news (NO BS) (@gta6news_leaks) September 16, 2023

In den letzten Monaten häuften sich die Leaks rund um GTA 6. So heißt es etwa, dass das mit Spannung erwartete Spiel eine Dateigröße von 750 GB haben wird und 400 Stunden Spielspaß bieten könnte.

Leak gibt Einblick in Single-Player-Missionen

Auf Reddit meldete sich nun der User ML-Fox zu Wort und listete eine Reihe von World-Events auf, die Spieler im anstehenden Game erwarten. Rockstar typisch sind das allerdings nicht nur "normale" Haupt- und Nebenmission.

Das sind die spannendsten Events:

Vermisste Personen

Polizei-Fallen

Verfluchtes Warenhaus

Autorennen

Mysteriöse Tänzer

Wald-Gestalt

Ufo-Tier-Haus

Stimme aus dem Abfluss

Große Katzen-Villa

Waschbär klaut Essen

Was sich genau hinter den Files verbirgt, ist noch nicht klar, aber spannend klingen sie auf jeden Fall. Einige der Events könnten auch Missionen ähneln, die man bereits aus anderen Rockstar-Titel kennt.

Das letzte Spiel der legendären Grand-Theft-Auto-Serie ist bereits 10 Jahre her. Im September 2013 veröffentlichte Rockstar Games Grand Theft Auto V.