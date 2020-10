Seit vergangenem Dienstag kämpfen sich Spieler durch das brandneue Halloween Event . Passend zu der neuen Map im Dark Mode gibt es ein Horror-Crossover mit den Filmen Texas Chainsaw Massacre und Saw. Mit vielen neuen Skins für Operatoren und Waffen bringt das Event auch zahlreiche neue Modi ins Spiel. Außerdem erwartet Spieler ein Double XP Wochenende und neue, seltene Inhalte in Versorgungskisten, wie der „Return to Dust“ Skin oder die gefeierte Nahkampfwaffe „The Cleaver“. Im folgenden Abschnitt sind die wichtigsten Änderungen aufgezählt: