"Century: Age of Ashes" - Closed-Beta bis 21. März

Für Fans von Drachen und Dogfights

Die Closed Beta des free-to-play Drachenreiter-Flugkampf-Spiels "Century: Age of Ashes" geht in die zweite Runde. Die neue Beta bringt neue Matchmaking-Optionen, Spielmodi, einen Modus gegen KI-Gegner und zahlreiche Verbesserungen, unter Anderem bei der Steuerung. Wer schon an der ersten Beta teilgenommen hat, wird leider wieder von vorne beginnen müssen, aber sämtliche Fortschritte aus der jetzigen Beta werden dann auch in die Early Access Version übernommen.

Es gibt im Moment drei Drachentypen zur Auswahl:

Der Phantom kann sich unsichtbar machen und explosive Fallen stellen.

Der Windguard ist ein Supporter, der mit giftigen Rauch seine Verfolger abhängen kann.

Der Marauder markiert Gegner und kann sie mit Frostbolzen stunnen.

Ein Shop für kosmetische Verbesserungen wird jetzt auch schon verfügbar sein, aber momentan nur mit Ingame-Währung funktionieren.

Die Beta läuft noch bis zum 21. März.

Der Early Access beginnt dann in der ersten April-Woche.