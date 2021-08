Das brandneue taktische RPG vom gefeierten Entwickler Firaxis Games und 2K lässt die dunklere Seite des Marvel-Universums aufleben; Gameplay-Weltpremiere am 1. September.

2K und Marvel Entertainment kündigten Marvel’s Midnight Suns an, ein neues Taktik-RPG, das im dunkleren Teil des Marvel-Universums angesiedelt ist. Die Spieler*innen bekommen es mit übernatürlichen Kräften zu tun, als sie sich mit den Midnight Suns, der letzten Verteidigungslinie der Erde gegen die Unterwelt, zusammenschließen und unter ihnen leben. Marvel’s Midnight Suns erscheint im März 2022 und wird für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo™ Switch und Windows PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein.

Durch eine dunkle Verbindung von Magie und Wissenschaft hat die ruchlose Macht, die als Hydra bekannt ist, Lilith, die Mutter der Dämonen, aus ihrem jahrhundertelangen Schlummer erweckt. Lilith wird vor nichts zurückschrecken, um eine uralte Prophezeiung zu erfüllen und ihren teuflischen Meister Chthon zu beschwören. Die Avengers, die an den Rand des Abgrunds gedrängt wurden, versuchen verzweifelt, Feuer mit Höllenfeuer zu bekämpfen. Sie nehmen die Hilfe der Midnight Suns - Nico Minoru, Blade, Magik und Ghost Rider - in Anspruch: Junge Held*innen mit Kräften, die tief im Übernatürlichen verwurzelt sind und die Erfüllung der Prophezeiung verhindern sollen. Gemeinsam erwecken sie eine*n alte*n Krieger*in zum Leben - Hunter. Hunter ist Liliths verstoßenes Kind und der*die einzige bekannte Held*in, der*die sie jemals besiegt hat.

"Wir freuen uns sehr, mit Firaxis Games zusammenzuarbeiten, die eine lange Geschichte in der Entwicklung herausragender Taktikspiele mit einer authentischen Liebe zu Marvels übernatürlicher Seite verbinden", so Bill Rosemann, Vice President of Creative bei Marvel Games. "Marvel’s Midnight Suns bietet den Spielern nicht nur die Möglichkeit, an der Seite legendärer Helden zu leben, sondern auch eine völlig neue, einzigartige Geschichte zu erleben, die weit in die unheimlichen Tiefen des Marvel-Universums vordringt. Die Dunkelheit naht. Zeit, ihr entgegenzutreten!"

"Ich bin mit Marvel-Comics aufgewachsen und liebe sie einfach", erklärt Jake Solomon, Creative Director für Marvel’s Midnight Suns bei Firaxis Games. "Mit diesen Charakteren und ihren Geschichten betraut zu werden, ist eine Ehre für mich und das ganze Team. Egal, ob man ein Marvel-Fan, ein RPG-Fan oder ein Fan von Taktikspielen ist, Marvel's Midnight Suns wird diese geliebten Charaktere auf eine Art und Weise zum Leben erwecken, wie man es noch nie zuvor gesehen hat."

Bei der heutigen Ankündigung auf der gamescom: Opening Night Live hat 2K einen atemberaubenden Cinematic-Trailer gezeigt, der die dramatische Wiederauferstehung Hunters zeigt – der*die erste personalisierbare Original-Held*in im Marvel-Universum. Marvel’s Midnight Suns wird von Firaxis Games entwickelt, dem legendären Studio hinter den gefeierten weltbekannten Reihen Civilization und XCOM. Das Spiel bietet eine ikonische Sammlung von Held*innen aus den Reihen der Avengers, X-Men, Runaways und vielen mehr und verspricht filmreife taktische Kämpfe mit Superhelden-Flair, das Schmieden von Freundschaften, die sich auf das Spiel auswirken, und ein unvergessliches Abenteuer auf der dunkleren Seite von Marvel.

"Marvel’s Midnight Suns ist ein unglaublich ambitionierter Titel, der eine wirklich einzigartige und bahnbrechende Erfahrung bieten wird", so David Ismailer, President von 2K. "Die Zusammenarbeit mit Marvel ist eine große Chance, und wir sind davon überzeugt, dass das Team von Firaxis ein weiteres herausragendes Spiel liefern wird."

"Die Kooperation mit erstklassigen Entwicklerteams wie Firaxis Games und Publishern wie 2K, um außergewöhnlich unterhaltsame, erfrischende und originelle Versionen unseres geistigen Eigentums zu entwickeln, ist genau das, wonach Marvel Games strebt", so Jay Ong, Executive Vice President von Marvel Games. "Unsere Teams haben eng zusammengearbeitet und das Ergebnis wird übernatürlich aufregend sein! Wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans die fesselnde und faszinierende Welt von Marvel’s Midnight Suns erleben."

Nächste Woche zeigen 2K und Firaxis Games die Gameplay-Weltpremiere von Marvel’s Midnight Suns und präsentieren dabei ein neues, fesselndes und äußerst anpassungsfähiges taktisches Kampfsystem, in dem die Spieler*innen ihr Team von Held*innen zusammenstellen, das Schlachtfeld analysieren und verheerende ikonische Angriffe gegen die Mächte der Finsternis starten. Alle Fans sollten sich am Mittwoch, den 1. September um 20:30 Uhr MESZ auf www.midnightsuns.com zuschalten.