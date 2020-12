Mehr als 400 Neuinfektionen an einem Tag allein in Wien

Merkbar höherer Wert als an den vergangenen Tagen - 15 Todesfälle.

Wien. In Wien haben sich bisher 72.623 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden wurden somit 436 neue Fälle gemeldet, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des medizinischen Krisenstabs der Stadt hervorgeht. Das ist ein merkbarer Anstieg gegenüber Dienstag (299) und den vergangenen Tagen. Zuletzt lag der Tageswert am Heiligen Abend mit 493 Neuinfektionen höher als die nun gemeldete Zahl.

15 Todesfälle

Von Dienstag auf Mittwoch starben 15 Menschen an oder mit dem Virus, wodurch in Summe nun 1.090 Todesfälle zu beklagen sind. 67.263 Personen gelten als genesen. In der Bundeshauptstadt gibt es derzeit 4.270 aktiv Infizierte. Am gestrigen Dienstag wurden in Wien 8.865 Coronatests gezählt.