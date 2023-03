× Matthew Fitzpatrick jetzt in PGA TOUR 2K23 spielbar

Neuer Mastercard Mountain Valley CC Kurs ebenfalls live.

München – 9. März 2023 – Matthew Fitzpatrick ist jetzt als spielbarer Profi in PGA TOUR 2K23 verfügbar!* Der englische PGA TOUR-Star, der offiziell von 2K gesponsert wird, schließt sich seinem Landsmann Justin Rose an, neben Tiger Woods, Tony Finau, Lexi Thompson, Xander Schauffele, Collin Morikawa und anderen in dem Spiel, das GameSpot als „die beste Golfspielsimulation aller Zeiten“ bezeichnet.

© oe24 ×

Die Spieler*innen können ihr Können auch auf dem neuen Mastercard Mountain Valley CC testen, einem individuellen Kurs, der im Rahmen einer Partnerschaft zwischen 2K und Mastercard entwickelt wurde. Der neue Kurs kann in allen Spielmodi gespielt werden, mit Ranglisten-Matchmaking und Crossplay-Unterstützung.** Zusätzliche neue Inhalte, einschließlich Spyglass Hill Golfkurs, Pinehurst No. 2, Payne's Valley Golfkurs, Eastside Golfausrüstung, spielbare Barstool Sports Fore Play Podcast Golfer und mehr werden bald verfügbar sein.

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition, Tiger Woods Edition und Standard Edition sind ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) und Steam erhältlich.

© oe24 ×

Weitere Informationen zu PGA TOUR 2K23 und 2K gibt es auf https://pgatour.2k.com/2k23/, als Fan auf Facebook, auf dem YouTube-Kanal des Spiels oder bei Twitter, Instagram und TikTok über den Hashtag #PGATOUR2K23.

*PGA TOUR 2K23 erforderlich, um auf den Inhalt zuzugreifen. Es gelten die vorliegenden Bedingungen. Einige kosmetische Gegenstände und Verbrauchsgegenstände müssen möglicherweise mit virtueller Währung (verdient oder gekauft) oder über das Gameplay freigeschaltet werden. Matthew Fitzpatrick und Mastercard Mountain Valley CC sind kostenlos mit automatischem Update für alle Spieler*innen verfügbar.