Endlose 'Was wäre wenn'-Momente bei der Neuerstellung denkwürdiger Momente in der NBA-Geschichte und neue Moves in MyNBA-Äras, die die Liga erschüttern

2K gab heute Details und Änderungen bei MyNBA* bekannt, die in NBA® 2K23 für Spieler*innen auf PlayStation® 5 (PS5™) und Xbox Series X|S kommen. Sie haben mit den neu eingeführten Äras die Möglichkeit, das Fundament der NBA-Geschichte zu verändern und neue legendäre Momente mit NBA-Legenden und klassischen Teams zu erschaffen.

"Dies ist ein Erfolgsjahr bei MyNBA und unser Team freut sich unglaublich darauf, dass die Fans dieses Spielmodus die Änderungen erkunden können, an denen wir seit über einem Jahrzehnt gefeilt haben", so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. "MyNBA-Äras nimmt die tiefgehenden Erlebnisse von MyNBA der vergangenen Jahre und transportiert sie in die legendärsten Phasen der NBA, damit die Spieler*innen endlose 'Was wäre wenn'-Szenarien auf unglaublich authentische Art erkunden können."

MyNBA stellt den Spieler*innen eine Zeitmaschine zur Verfügung, mit der sie einen neuen MyNBA-Spielstand an einem bestimmten Punkt der NBA Geschichte, Ära genannt, starten können. Diese können solo oder gemeinsam mit Freund*innen gespielt werden und man hat die Wahl, ob man Schlüsselmomente neu erleben oder umschreiben will, darunter:

• Die Ära Magic Vs Bird: Beim Startpunkt 1983 finden sich die Spieler*innen inmitten der brodelnden Rivalität zwischen Magic Johnson und Larry Bird wieder, die die Liga bestimmt hat. Fans können die Geschichte der NBA in den 1980ern neu schreiben, während sie um Drafts mit Michael Jordan, Akeem Olajuwon und anderen NBA-Legenden wetteifern, die in dieser legendären Dekade gedraftet wurden;

• Die Ära Jordan: Die Ära Jordan startet 1991 und versetzt die Spieler*innen direkt in Jordans dominanten Lauf mit den Chicago Bulls. Sie kämpfen gegen Isiah Thomas' “Bad Boys” Detroit Pistons, John Stockton und Karl Malone, Olajuwons Houston Rockets und Patrick Ewings New York Knicks um die Chance auf die Vorherrschaft im Basketball der 1990er;

• Die Ära Kobe: Die Ära mit Kobe Bryant versetzt Fans zurück ins Jahr 2002, in dem eine neue Generation von Talenten im Westen aufkam, darunter Tim Duncan und die San Antonio Spurs, Kevin Garnett und die Minnesota Timberwolves, Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks und natürlich die Black Mamba, Kobe Bryant, persönlich. Die Spieler*innen treten nicht nur gegen die Legenden dieser Ära an, sondern wetteifern auch um eine Draft-Position der legendären Draft-Klasse von 2003;

• Die moderne Ära: Das bisherige MyNBA-Erlebnis heißt jetzt die moderne Ära. Langjährige Fans dieses Modus können auch weiterhin mit den aktuellsten zur Verfügung stehenden Rosters starten und das traditionelle MyNBA-Erlebnis genießen.

Für jede Ära gab es eine Vielzahl von Aktualisierungen, um die Atmosphäre der jeweiligen Zeit einzufangen. Jedes Team hat mindestens einen einzigartigen Court und einzigartige Outfits. Dazu kommt ein spezielles Filtersystem, das eigens entworfen wurde, um das Fernseherlebnis nachzubilden, wie man diese Spiele sehen konnte, als sie damals gesendet wurden. Sämtlichen Erweiterungsteams und Franchise-Umsiedlungen wurde im Spiel Rechnung getragen.

Alle Informationen zu den Neuerungen in MyNBA in NBA 2K23 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S gibt es im neuesten Courtside-Report. In den kommenden Wochen tauchen wir noch weiter ein und enthüllen noch mehr Neuerungen in NBA 2K23.

NBA 2K23 soll am 9. September für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von NBA 2K23.