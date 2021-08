Spieler*innen aus aller Welt können mit den größten Spielerinnen der WNBA spielen und ihre Fähigkeiten mit neuen Spielerfortschritts-Features, Freizeitaktivitäten und Updates für The W Online verbessern.

2K kündigte neue Features und Updates für The W* in NBA® 2K22 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S an. Der WNBA-Modus bietet ein brandneues Plaketten-Fortschrittssystem, drei spielbare Aktivitäten an freien Tagen und die Möglichkeit, sich mit Freunden online zu verbinden.

„Seit der Premiere von The W in NBA® 2K haben wir es uns zum Ziel gemacht, die umfassendste Sammlung von Spielmodi und -Features mit Fokus auf eine Profiliga für Frauen zu entwickeln“, so Felicia Steenhouse, Senior Producer bei Visual Concepts. „Wir setzen dabei auf Authentizität und ein Spielerlebnis, das einige der besten Basketballspielerinnen der Welt ehrt: Die Frauen der WNBA.“

Der WNBA-Modus baut auf dem Debüt von The W* im letzten Jahr auf und setzt dieses Jahr auf noch mehr Realismus und zusätzliche Wege, die Liga sowohl auf als auch abseits des Courts zu erleben:

Neues Fortschrittssystem – Das neue Plaketten-Fortschrittssystem ermöglicht es den Spieler*innen, Plaketten zu sammeln, um ihr Spiel zu verbessern und so zur WNBA-Legende zu werden. Sowohl bei Wettkämpfen auf dem Court als auch beim Training können die Spieler*innen Plaketten ausrüsten und verbessern, um ihre Meine SPIELERIN-Builds anhand ihrer eigenen Stärken auszurichten;

Freie Tage – The W führt drei neue spielbare Aktivitäten an freien Tagen ein, um auch trainings- und spielfreie Tage zu simulieren. Trainingsspiele, Teamtraining und Kontaktworkouts geben Spieler*innen die Möglichkeit, ihr Können im Laufe der Saison zu verbessern. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe kann man aktuelle und ehemalige Stars der WNBA im Rahmen von Kontaktworkouts herausfordern, um neue Fähigkeiten für den eigenen Weg zum Ruhm zu erlangen;

The W Online – Mit der Rückkehr in NBA 2K22 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bietet The W Online neue Möglichkeiten, sich mit der 2K-Community zu verbinden. Die Spieler*innen können sich nun schon vor der Spielersuche zusammenschließen, um gemeinsam als Team im Court aufzulaufen. Für das Bestreiten von Spielen in The W Online erhält man Saison-EP, mit denen man im Level aufsteigen und neue Preise und Belohnungen verdienen können.

Weitere Details zu den neuen Features von The W* in NBA 2K22 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S gibt es im neuesten Courtside Report.

NBA 2K22 erscheint am 10. September für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von NBA 2K22.

Das von Visual Concepts entwickelte NBA 2K22 hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten.

