Spieler*innen erreichen per Kick-Flip die coolsten Gegenden des Alls in OlliOlli Worlds abgefahrenstem außerirdischem Abenteuer ever

Private Division und Roll7 haben angekündigt, dass OlliOlli World: VOID Riders, die erste der zwei Erweiterungen des von der Kritik gefeierten Skateboard-Action-Jump’n’Run OlliOlli World, jetzt in digitaler Form für PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC* erhältlich ist. OlliOlli World: VOID Riders ist als Einzeltitel oder als Teil der OlliOlli World Rad Edition und des Erweiterungspasses erhältlich. Die Rad Edition enthält das Basisspiel OlliOlli World: VOID Riders und die bevorstehende zweite Erweiterung (geplant für Ende 2022) sowie das digitale Deko-Objekt „Alien-Begegnung-Skatedeck“.



Außerirdische mit Extra-Steeze– nämlich Sair’Rah, Khehvyn und Pftangxi– treffen in Radlandia ein, um Skater-Exemplare für den mächtigen Nebulord zu beschaffen. OlliOlli World: VOID Riders bietet Spieler*innen eine fantastische neue Welt voller Herausforderungen und weltraummäßiger Ausstattung, damit sie sich auf die Erkundung der Alien-Zone, die V.O.I.D genannt wird, vorbereiten können. Sie spüren den Flow, während sie über das verschneite Cloverbrook ziehen, das unheimliche Sunshine Valley grinden und das sturmzerzauste Burntrock besuchen. Während die Spieler*innen durch Radlandia skaten, geraten sie mitten in eine Alien-Entführung mit einem Traktorstrahl, der sich der Schwerkraft widersetzt. Sie legen eine perfekte Landung hin und beeindrucken Nebulord mit ihrem überirdischen Stil. So schaffen sie es vielleicht, sein Lieblings-Erdlingsskater zu werden!



„OlliOlli World war schon immer ein Spiel, das verschrobene und skurrile Charaktere feiert, und wir freuen uns sehr, mit der jüngsten Erweiterung noch einen draufzulegen, da wir Ideen einbringen, die buchstäblich nicht von dieser Welt sind“, so John Ribbins, Studio Creative Director bei Roll7. „Da sind diese unerschrockenen Weltraumentdecker eingetroffen, um die Spieler*innen um Hilfe zu bitten. Darum ist es wieder an der Zeit, das Skateboard hervorzuholen, Highscores zu knacken und sich brandneue Ausrüstung zu sichern, die ihren Stil perfekt widerspiegeln.“



„In einem Spiel, in dem sprechende Frösche, Eiscremeleute und Reifenschlauchbären vorkommen, scheint es skurriler nicht werden zu können. Aber Roll7 hat es geschafft, denn die Spieler*innen treffen Aliens zum Dahinschmelzen, nutzen Schwebekräfte aus und stellen ihr Können als Skateboardwunder auf die Probe“, so Mika Kurosawa, Senior Producer bei Private Division. „Wir können es gar nicht erwarten, dass Spieler*innen in OlliOlli World: VOID Riders eintauchen, der ersten von zwei großartigen Erweiterungen, die wir für das Spiel geplant haben.”



In OlliOlli World: VOID Riders werden sich die Spieler*innen mit außerirdischen Gefährten durch verschiedene Level ollien und eine vollkommen neue Seite von Sunshine Valley, Cloverbrook und Burntrock erleben. Während eine Alien-Kohorte Skate-Exemplare (und Kühe) beschafft, müssen sie die vor ihnen liegenden Hindernisse meistern, um den Heimatplaneten der VOID Riders freizuschalten: V.O.I.D. Sie zeigen mit diesen abgefahrenen Looks ihr wahres Ich. Von Alien-Streetwear bis zum Kuh-Strampler haben wir alles, was ihr Herz begehrt. Es gibt jede Menge weitere brandneue Anpassungsoptionen, mit denen die Spieler*innen ihren persönlichen Science-Fiction-Stil aufpeppen können, darunter freshe Emotes und coole Tricks.

OlliOlli World: VOID Riders ist jetzt in digitaler Form für $9.99** für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC* erhältlich. VOID Riders ist auch im Erweiterungspass für $14.99** inbegriffen und Teil der Rad Edition, einer Deluxe-Version des Spiels, die für $44.99** erworben werden kann. Darin enthalten sind das Basisspiel OlliOlli World: VOID Riders und die bevorstehende zweite Erweiterung (geplant für Ende 2022) sowie das digitale Deko-Objekt „Alien-Begegnung-Skatedeck“.

Mehr Infos zu OlliOlli World gibt’s auf YouTube, Twitter, TikTok, Facebook und OlliOlliGame.com.