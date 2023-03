WWE® 2K23 bringt 24 neue spielbare Superstars und Legenden nach Veröffentlichung

Die Content Packs bis August glänzen mit Superstars wie Bray Wyatt, The O.C., The Steiner Brothers, Zeus, Wade Barrett und Eve Torres.

München – 6. März 2023 – 2K gab heute den Plan für die Inhalts-Updates* nach der Veröffentlichung von WWE® 2K23 bekannt, darunter beliebte WWE Superstars, Legenden und gleich mehrere aufstrebende NXT-Stars, die ihr Debüt in der Reihe geben. Es wird insgesamt fünf Inhaltspakete mit 24 neuen spielbaren Charakteren geben, so dass die Spieler:innen sich über Monate hinweg an neuen Match-Ups erfreuen können. Die Content Packs sind einzeln erhältlich, das komplette Set ist zudem im Season Pass**, der Deluxe Edition und der Icon Edition von WWE 2K23 enthalten.

Zu den DLC-Superstars zählen der dreifache ehemalige World Champion Bray Wyatt, die ehemaligen Raw Tag Team Champions Luke Gallows und Karl Anderson aka The O.C., die 2022er WWE Hall of Fame-Neuzugänge Scott Steiner und Rick Steiner, die Hollywood-Ikone Zeus, der SmackDown-Kommentator und fünffache Intercontinental Champion Wade Barrett und der allererste dreifache WWE Divas Champion Eve Torres.

Hier ein Überblick über die Content Packs samt der geplanten Veröffentlichungstermine:

Steiner Row Pack

Veröffentlichung: 19. April

• Scott Steiner

• Rick Steiner

• Top Dolla

• Ashante Adonis

• B-Fab – nur Manager, kein spielbarer Superstar

Pretty Sweet Pack

Veröffentlichung: 17. Mai

• Karl Anderson

• Luke Gallows

• Tiffany Stratton

• Elton Prince

• Kit Wilson

Race to NXT Pack

Veröffentlichung: 14 Juni

• Harley Race

• Ivy Nile

• Wendy Choo

• Tony D’Angelo

• Trick Williams

Revel with Wyatt Pack

Veröffentlichung: 19. Juli

• Bray Wyatt

• Zeus

• Valhalla

• Joe Gacy

• Blair Davenport

Bad News U Pack

Veröffentlichung: 16. August

• Eve Torres

• Wade Barrett

• Damon Kemp

• Andre Chase

• Nathan Frazer

Der Season Pass beinhaltet außerdem den MyRISE Mega-Boost mit 200 zusätzlichen Attributpunkten und Supercharger, der alle WWE-Legenden und Throwback-Arenen des Basisspiels freischaltet.

Die WWE 2K23 Deluxe Edition und Icon Edition sind ab dem 14. März 2023 erhältlich, die WWE 2K23 Standard Edition und Cross-Gen ab dem 17. März 2023. Weitere Informationen zu WWE 2K23 gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, als Fan auf Facebook, indem man dem Spiel auf TikTok, Twitter oder Instagram folgt oder den YouTube-Kanal abonniert. Die offiziellen Hashtags sind #WWE2K23 und #EvenStronger.