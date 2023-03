× WWE® 2K23 MyFACTION bringt die Action online

Spieler*innen stellen in MyFACTION ein Team aus ihren Lieblings-WWE-Superstars und -Legenden zusammen, um Herausforderungen anzunehmen, online gegeneinander anzutreten und Belohnungen zu verdienen.

München – 9. März 2023 – Heute enthüllte 2K die Upgrades und Erweiterungen von MyFACTION in WWE® 2K23, die den Spieler*innen die Möglichkeit geben, durch das Sammeln und Aufwerten von Karten ihren eigenen ultimativen Kader mit ihren Lieblings-WWE-Superstars und -Legenden zusammenzustellen. Mit brandneuem Online*-Gameplay, Live-Events, unglaublichen Kartendesigns für alle Ränge und einzigartigen Charaktermodellen und -anzügen können sich Fans auf endlose Stunden Spielspaß in MyFACTION freuen.

Hier gibt es einen ausführlichen Ringside Report von Brian Mazique, Journalist und Associate Designer bei Visual Concepts, und Terell Carter, Senior Game Designer bei Visual Concepts, über die vielen neuen Funktionen von MyFACTION.

WWE 2K23 MyFACTION bietet verschiedene Gameplay-Verbesserungen und Features, darunter:

● Kopf-an-Kopf online kämpfen: Sie erleben das brandneue Online-Gameplay in MyFACTION. Sie können zeigen, was sie draufhaben, indem sie ihre Freunde und Mitglieder der WWE 2K-Community im Online-Quickplay herausfordern - für endlose Stunden voller Spaß.

● Einzigartige Live-Events erleben: Regelmäßige Post-Launch-Inhalte in Form von geplanten Live-Events werden das ganze Jahr über in MyFACTION erscheinen und ein Einzelspieler-Erlebnis mit einzigartigen, von WWE 2K-Designern kuratierten Matchups bieten.

● Karten sammeln und aufwerten: Vielfältige und ästhetisch verbesserte Karten über mehrere Tiers hinweg mit gestochen scharfen Bildern, hochdetaillierten Hintergründen und Design-Boosts lassen Fan-Favoriten der Superstars aufblühen! Freuen Sie sich außerdem auf den neuen Pink Diamond Tier, das nach dem Launch erscheinen wird.

● Alternative Superstar-Kostüme: Spieler*innnen sammeln mehrere Iterationen und MyFACTION-exklusive Looks für ihre Lieblings-Superstars, während sie die ultimative Fraktion aufbauen - von den begehrtesten historischen Looks bis hin zu den aktuellsten Änderungen im TV.

WWE 2K23 Deluxe Edition und Icon Edition werden ab dem 14. März 2023 erhältlich sein. WWE 2K23 Standard Edition und Cross-Gen werden ab dem 17. März 2023 erhältlich sein. Weitere Informationen zu WWE 2K23 gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, als Fan auf Facebook, indem man dem Spiel auf TikTok, Twitter oder Instagram folgt oder den YouTube-Kanal abonniert. Die offiziellen Hashtags sind #WWE2K23 und #EvenStronger.