Die Pokémon-Editionen Diamant und Perle sind nun 15 Jahre alt und haben nun endlich ein Remake bekommen: Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Wir haben es getestet!

Das Universum ist in Gefahr! Team Galaktik möchte mit den Pokémon Dialga bzw. Palkia das Universum zerstören und nach ihrem Vorbild neu erschaffen. Es ist nun die Aufgabe des Pokémon-Trainers das Team zu stoppen und nebenbei alle Pokémon zu sammeln! An der Story hat sich also wenig verändert, aber beim Artstyle hat sich einiges getan. Statt der in die Jahre gekommenen aber für damalige Verhältnisse gut gelungenen Pixelgrafik dürfen wir das Spiel nun in schickem 3D-Look im „Chibi“-Artstyle genießen.

© oe24

Was hat sich getan?

Der Untergrund ist zurück und wurde um einiges erweitert. Nun gibt es Untergrundhöhlen, in denen man Schätze suchen, Pokémon fangen und eine Basis errichten kann. Diese Basis kann aber im Gegensatz zum Original nur noch mit Statuen gestaltet werden, die allerdings einen Einfluss auf die fangbaren Pokémon haben.

VMs wurden zu TMs umgewandelt und müssen nicht mehr beigebracht werden um ihre Effekte zu erzielen, sondern werden von der VM App aus gestartet

Der EP-Teiler ist nun permanent an und gibt allen Pokémon Erfahrungspunkte

Einige Pokémon haben nun andere Attacken als vorher und manche Attacken wurden permanent entfernt

Einige Quality-of-Life-Upgrades, darunter eine Anzeige, wie effektiv eine Attacke ist

Pokémon Home (ab 2022)

Was hat sich nicht verändert?

Es gibt keine Mega-Entwicklungen bzw. Sonderformen verschiedener Pokémon, die wir aus neueren Editionen kennen

Es sind nur die Pokémon der 1.- 4. Generation dabei

Kein Content der Platin-Edition enthalten

Fazit:

Ein gelungenes Pokémon-Remaster, das sowohl Nostalgiker als auch neue Fans überzeugen kann. Jüngere Fans werden vermutlich einige Pokémon sowie die Mega-Entwicklungen vermissen, haben dafür aber nun die Gelegenheit in der Geschichte aufzuholen. Der neue EP-Teiler ist zwar praktisch, macht das Spiel aber fast zu leicht, da die gegnerischen Pokemon kaum in der Stärke angepasst wurden. Obwohl sich die Geister beim neuen Chibi-Look etwas scheiden, passt er sehr gut zum Spiel und wertet die Grafik des Vorgängers um Welten auf. Die Pokémon-Formel funktioniert nach wie vor und verspricht viel Spaß.