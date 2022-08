× Xenoblade Chronicles 3 im Test

Der dritte Teil der beliebten japanischen Action Rollenspiel-Reihe von Monolith Soft „Xenoblade Chronicles 3“ ist am 29. Juli 2022 für die Nintendo Switch erschienen! Wir haben es gespielt.

Die Rollenspieltrilogie begann 2010 auf der Nintendo Wii, und bekam dann 2020 für die Nintendo Switch ein Remastert. Der zweite Teil der Reihe erschien dann 2017. Beide Teile haben die Erwartungshaltung hoch angesetzt, und der neueste Ableger wird allen Ansprüchen der Fans und Kritiker gerecht.

Story

Die Story knüpft direkt an den Vorgänger an, aber keine Sorge, es werden keinerlei Vorkenntnisse über vergangene Charaktere oder die Geschichte der Spielreihe verlangt, wodurch es auch einsteigerfreundlich ist. Durch die filmreifen Story-Sequenzen wird der Spieler/die Spielerin in die episch inszenierten Geschehnisse der Geschichte eingesogen. Leider sind die Filmsequenzen manchmal so lange, dass man sich in der Zwischenzeit Popcorn machen und zusehen könnte. Dafür ist die Handlung spannend genug, dass man trotzdem dranbleibt. In der fiktiven Welt Alonios Kämpfen die Streitkräfte der Keves und der Agnus in einem großen Krieg um die Lebensenergie der Völker, die sie zum Fortbestehen benötigen. Menschen werden gezüchtet um in diesen ewigen Krieg zu kämpfen. Man taucht als Soldat und Protagonist Noah zusammen mit seinen fünf Kameraden aus seiner Kindheit in diese Science-Fiction-Welt ein, geht diesem grausamen Prozess auf den Grund und stellt sich zahlreichen spannenden Kämpfen.



Grafik

Die ereignisreiche Geschichte wird von einer atemberaubenden Grafik untermalt. Trotz der technischen Limitationen der Nintendo Switch hat es Monolith Soft geschafft, die Welt mit weitreichenden Aussichten und epischen Animationen zu verwirklichen. Auch die sehr langen Sequenzen sieht man dank der guten Grafik gerne an. Oft lohnt es sich für einen Augenblick stehen zu bleiben, um die Aussicht zu genießen.



Gameplay

Mit über 50 Spielstunden, 6 Kapiteln, vielen Side-Quests und einer großen erkundbaren Spielwelt hat man mit Xenoblade Chronicles 3 definitiv für einige Zeit was zu tun. Für Abwechslung ist ebenfalls gesorgt, da man mit 6 verschiedenen Charakteren in den Kampf ziehen kann, die alle unterschiedliche Techniken und Angriffe bereit halten und individuelle Strategien erfordern. Der Kampf besteht erstmal aus automatisch ausgeführten Standardangriffen, doch mit 3 unterschiedlichen Techniken und einem Spezialangriff wird die Sache dann schon spannender. Die Position des Charakters spielt ebenso eine Rolle, da sie bestimmte Effekte, wie Schwanken, Umwerfen oder gar Ohnmacht hervorrufen kann. Durch Kombinationen mit mehreren Angriffen wird das Kampfgeschehen noch etwas komplexer, wodurch die Schwierigkeit, vor allem bei späteren Bossen, nicht zu unterschätzen ist. Für Leute die sich eher schwer tun strategisch und wohl überlegt zu kämpfen gibt es einen „leichten“ Modus. Falls man allerdings einer der besseren SpielerInnen ist, gibt es natürlich auch einen „schweren“ Spielmodi. So ist für jeden was dabei.

Nicht nur der Kampf ist facettenreich, auch das Charaktersystem. Bis zu 23 Archetypen kann man im Spielverlauf verwenden, die einen Effekt auf die verschiedensten Waffen hat. Es ist genauso kompliziert, wie es sich anhört. Allerdings passt sich durch diese tiefgreifende Mechanik das Team an die Spielgewohnheiten des Spielers/der Spielerin an. Also sobald man sich mal damit befasst, gibt es nur Vorteile. Zudem erlaubt dieses System auch vielerlei Experimente um die am besten geeignete Variante für sich zu finden!

Fazit

Xenoblade Chronicles 3 bietet im Gegensatz zu seinen Vorgängern viel mehr Möglichkeiten und das heißt was. Sechs spielbare Charaktere, freie Klassenwahl, spannende Story, komplexes Kampfsystem und über 50 Stunden Spielzeit sorgen für einen gewaltigen Umfang. Unterstützt wird dies auch noch mit atemberaubenden Aussichten, wenn man über die teils sehr langen Sequenzen, die schon fast filmreif sind, hinwegsehen kann. Das Key-Feature der Nintendo Switch wurde hier auch etwas vernachlässigt, da das Spiel im Handheld Modus sehr schnell sehr unübersichtlich werden kann. Doch beim Großteil des Spiels wird man klar feststellen: Dies ist der beste Xenoblade Chronicles Teil der Action-Rollenspiel Trilogie! Also haltet eure Terminkalender für die nächste Zeit frei.