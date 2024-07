× Lieber meiden: Diese überraschende Angewohnheit zieht Gelsen an

Die Sommerzeit ist Gelsenzeit. Doch manche Menschen werden häufiger gestochen als andere. Das könnte an einer bestimmten Angewohnheit liegen, die Sie besser meiden sollten.

Gelsen haben jetzt Hochsaison und sie können uns auch einen gemütlichen Sommerabend auf der Terrasse gehörig vermiesen. Deshalb liegen Gelsenspray, Moskitonetz oder spezielle Mückenfallen bei den meisten Menschen im Sommer stets parat. Ganz los werden wir die lästigen Blutsauger häufig trotzdem nicht. Einige Pechvögel scheinen als Stechopfer immer etwas anziehender zu wirken als andere. Daran könnte laut Wissenschaft nämlich ein bestimmtes Getränk schuld sein.

Wer Bier trinkt, zieht Gelsen an

Forschende haben schon oft untersucht, warum wir für Gelsen so anziehend wirken. So können die Farbe der Kleidung oder die Gene entscheidend dafür sein, wie sehr wir gestochen werden. Wissenschaftler:innen des Technologie-Instituts in Montpellier veröffentlichten nun im Fachjournal „Plos One“, eine Studie, die nahe legt, dass auch der Genuss von Bier hier eine Rolle spielen könnte.

© Getty Images ×

An einer Testgruppe aus Probanden im Alter zwischen 20 und 43 Jahren untersuchte man mittels Einnahme von Bier, wie sich Alkohol auf das Landen der Mücken auswirkt. Dafür wurden die Gelsen in Boxen aufbewahrt und anschließend freigelassen. Dabei entschieden sich 65 Prozent der Stechmücken dafür, auf die Menschen zu fliegen. Als der gleiche Test ohne vorherigen Alkohol-Konsum durchgeführt wurde, waren es nur 50 Prozent.

Bierkonsum stimuliert die Mückenanziehung

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch japanische Forschende. In einer nicht repräsentativen Studie bestehend aus 13 Probanden und einer Kontrollperson, die kein Bier trinken durfte, wurde die Häufigkeit der Stechmückenlandungen auf der Haut untersucht. Das fand jeweils vor und nach dem Konsum von 350 Millilitern Bier statt. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass nach dem Bierkonsum mehr Mücken auf den Probanden landeten, weshalb Alkohol die Anziehung der Mücken zu erhöhen schien.

Wie Sie sich vor Mücken schützen können

Wer Gelsen auf Abstand halten will, sollte also die Finger von Alkohol lassen. Mit einigen Tipps werden Sie nie wieder von Gelsen gestochen.

Besonders effektiv sind auch Mittel mit den Wirkstoffen Diethyltoluamid und Icaridin. Je höher die Konzentration des Wirkstoffs, desto länger der Schutz. Gleichzeitig erhöht sich allerdings auch das Risiko für gesundheitliche Probleme, wie zum Beispiel die Reizung von Augen und Schleimhäuten.