In der zweiten Phase des abnehmenden Mondes können wir leichter loslassen, sei es Projekte endgültig abgeben oder uns aus Situationen lösen, die wir nicht (mehr) als förderlich empfinden. Dies gilt auch für Kilos.

Dienstag, 5., bis Montag, 11. Dezember 2023

Dienstag 0 h, bis Mittwoch, ca. 18 h: abnehmender Mond in Jungfrau

Dating: Jungfrau-Tage verleiten dazu, allzu (selbst)krititsch zu sein. Versuchen Sie, alles ein wenig lockerer zu sehen.

Erfolg: Gute Tage, um Aufgaben zu erledigen, die große Genauigkeit erforden.

Partnerschaft: Bestimmte Eigenschaften an Ihrem Gegenüber stören Sie momentan besonders. Wenn sie sich mit Ihrer Kritik daran bis in die kommenden Waage-Tage zurückhalten können, vermeiden Sie möglicherweise unnötigen Streit und Sie sehen dann alles wieder viel entspannter.

Hund und Katz' & Co: Hunde mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind zurzeit besonders empfindlich. Achten Sie auf die richtige Kost für Ihren Liebling.

Wohnen/Haushalt/Garten: Arbeiten wie Ordnen, Putzen, Entrümpeln usw. gehen zurzeit leichter von der Hand als sonst.

Food and Soul: Erdäpfel-Gnocchi mit Basilikumsauce



Dos and Don’ts:

Super Zeitqualität für einen Friseurbesuch, besonders zum Haareschneiden.

In diesen Tagen fällt das berühmte Haar in der Suppe besonders auf. Bemühen Sie sich um großzügiges Übersehen, das macht allen das Leben leichter.

Mittwoch, ca. 18 h, bis Samstag, ca. 05 h: abnehmender Mond in Waage



Dating: Es gibt kaum bessere Vibes für ein Date als in diesen Tagen.

Erfolg: Eine Charme-Offensive ist zurzeit erfolgreicher als eine Kampfansage.

Partnerschaft: Harmonie und Sinnlichkeit prägen momentan die Stimmung.

Hund und Katz' & Co: Wenn Ihr Tier bei bestimmten Vorgängen Ängste zeigt, kann die momentane Zeitqualität dabei unterstützen, diese behutsam abzutrainieren.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ideale Tage, um Wohnung, Balkon und Garten festlich zu schmücken.

Food and Soul: Überbackene Palatschinken mit Hagebuttenmarmelade



Dos and Don’ts:

Geben Sie dem Lebensgenuss wieder mehr Raum.

Die Nieren- und Blasengegend ist jetzt besonders empfindlich, vermeiden Sie Kälte in diesem Bereich.

Samstag, ca. 05 h, bis Montag, ca. 12 h h: abnehmender Mond in Skorpion



Dating: Der Skorpion-Mond verleicht Charisma und Tiefgründigkeit.

Erfolg: Ein guter Zeitpunkt um eventuelle ungute Machenschaften bei Ihren Geschäftspartnern oder Mitarbeitern ans Tageslicht zu bringen.

Partnerschaft: Lassen Sie sich wieder einmal voll und ganz auf Ihr Gegenüber ein, das stärkt die Beziehung.

Hund und Katz' & Co: Eine Kastration oder Sterilisation Ihres Tieres sollte besser auf die Zeit nach den Skorpion-Tagen verlegt werden.

Wohnen/Haushalt/Garten: Zum Wäschewaschen und für Reinigungsarbeiten steht der Mond momentan sehr günstig.

Food and Soul: Faschierte Laibchen mit Kohlgemüse



Dos and Don’ts:

Diese Zeitqualität eignet sich gut zum Beginn einer Therapie oder wenigstens einer diesbezüglichen Terminvereinbarung.

Vermeiden Sie Machtspiele, das geht oft nach hinten los.

Montag, ca. 12 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Schütze



Dating: Achten Sie darauf, nicht prahlerisch zu wirken.

Erfolg: Zeigen Sie sich ihren Mitarbeiter:innen und Kolleg:innen gegenüber großzügig. Das unterstützt die aktuellen optimistischen Vibes.

Partnerschaft: Perfekte Tage, um eine gemeinsame große Reise zu planen oder anzutreten.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling ist momentan besonders aufnahmefähig für gesunde Zusatzstoffe in der Nahrung, aber auch für Kalorien. Beachten Sie das im Speiseplan.

Wohnen/Haushalt/Garten: Alle Hausarbeiten fallen momentan leichter als sonst.

Food and Soul: Rehrücken mit Sauce aus roten Beeren



Dos and Don’ts:

Pflegen Sie Ihre Kontakte ins Ausland.

Diese Tag verleiten dazu, anderen die eigene Sichtweise aufoktroyieren zu wollen. Bemühen Sie sich um sachliche Diskussionen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at