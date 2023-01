Belastendes loslassen

Der abnehmende Mond macht es leichter, Kilos ebenso purzeln zu lassen wie schlechte Gewohnheiten aufzugeben oder Belastungen abzuwerfen.

Dienstag, 10., bis Montag, 16. Jänner 2023

Dienstag, ca. 16 h, bis Freitag, ca. 04 h: abnehmender Mond in Jungfrau



Dating: Bemühen Sie sich, nicht allzu (selbst)kritisch zu sein oder verlegen Sie ein Treffen gleich in die kommenden Waage-Tage ab Freitag, die sich für ein Rendez-vous viel besser eignen.

Erfolg: Rechthaberei und Nörgeleien sind unproduktiv. Ab Freitag sehen Sie alles wieder entspannter.

Partnerschaft: Ein guter Zeitpunkt, um rational zu analysieren, ob Ihr Gegenüber Ihnen guttut oder nicht.

Hund und Katz' & Co: Gesunde und leichte Kost für Ihren viebeinigen Liebling ist momentan besonders wichtig.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein profunder Hausputz geht zurzeit leicht von der Hand und ist auch effizient.

Food and Soul: Klassischer Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln



Dos and Don’ts:

Super Tage für einen Friseurbesuch.

An Jungfrau-Tagen besteht die Neigung, "ein Haar in jeder Suppe" zu sehen, auch wo gar keines drinnen ist.

Freitag, ca. 04 h, bis Sonntag, ca. 13 h: abnehmender Mond in Waage



Dating: Die besten Vibes für ein Treffen! Es knistert nur so!

Erfolg: Achtung, dass Sie bei Entscheidungen nicht zwischen zwei Stühlen durchfallen.

Partnerschaft: Harmonische und sinnliche Stunden stehen auf dem Plan.

Hund und Katz' & Co: Mit Pferden, die Angst vor dem Verladen auf einen Anhänger haben, kann dies bei der momentanen Mond-Qualität gut geübt werden.

Wohnen/Haushalt/Garten: Besonders gute Tage zum Verschönern Ihrer Umgebung.

Food and Soul: Indisches Karfiol-Curry mit Reis



Dos and Don’ts:

Wellnessen und andere genussvolle Unternehmungen tun jetzt ganz besonders gut.

Konflikten vollkommen aus dem Weg zu gehen, bringt keine Lösung. Stehen Sie trotz eines erhöhten Harmoniebedürfnisses zu Ihrer Meinung.

Sonntag, ca. 13 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Skorpion

Dating: Tiefgründige Gespräche können Sie Ihrem Gegenüber näher bringen.

Erfolg: Achten Sie in diesen Tagen besonders darauf, sich nicht von Arbeitskollegen oder Geschäftspartnern manipulieren zu lassen!

Partnerschaft: Überlegen Sie, ob Eifersucht wirklich begündet sein kann, oft wirkt sie einfach nur zerstörerisch.

Hund und Katz' & Co: Allzu großer Zwang beim Abrichten/Training eines Tieres kann viel Schaden anrichten. Lassen Sie ihm Zeit, Dinge spielerisch zu erlernen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Pflanzen wollen jetzt besonders gründlich gegossen werden, ebenso eignen sich diese Tage für die Pflege Ihrer Küchenkräuter.

Food and Soul: Spaghetti mit Spinat-Blattkräuter-Pesto und Endiviensalat



Dos and Don’ts:

Diese Tage unterstreichen Ihr Charisma und Ihre Wirkung auf andere.

Hüten Sie sich davor, alles voll kontrollieren zu wollen. Loslassen ist wohltuend für Sie und Ihre Umgebung.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at