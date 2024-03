In der zweiten Phase des abnehmenden Mondes gelingt es leichter als sonst, sich von inneren und äußerlichen „Rucksäcken“ zu befreien und bereit für einen Neustart zu machen.

Dienstag, 5., bis Montag, 11. März 2024

Dienstag, 0 h, bis Donnerstag, ca. 02 h: abnehmender Mond in Steinbock

Dating: Aufrichtigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind Mittel zum Erfolg.

Erfolg: Guter Zeitpunkt zur Klärung rechtlicher Fragen.

Partnerschaft: Zusammenhalten stärkt die Beziehung.

Hund und Katz' & Co: Bemühen Sie sich momentan besonders um die Einhaltung von Abläufen oder Ritualen, an die Ihr Liebling gewöhnt ist.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein perfekter Zeitpunkt, um Ordnung zu schaffen, zu sortieren und auszumisten.

Food and Soul: Rote-Rüben-Risotto mit Feta



Dos and Don’ts:

Nutzen Sie die Steinbock-Tage für Haut- und Nagelpflege.

Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst oder mit anderen.

Donnerstag, ca. 02 h, bis Samstag, ca. 03 h: abnehmender Mond in Wassermann, Neumond Samstag, ca. 0 h, danach zunehmender Mond



Dating: Unternehmen Sie irgendetwas ganz Ausgefallenes miteinander.

Erfolg: Denken Sie einmal quer, an diesen Tagen kommen Ihnen Ideen, wie Sie Ihr Ziel auf ungewöhnliche Weise erreichen können.

Partnerschaft: Klammern kommt gerade nicht gut an, geben Sie einander eine kurze Auszeit von Gemeinsamkeit, ab Sonntag Abend ist das Bedürfnis nach Nähe wieder größer.

Hund und Katz' & Co: Möglicherweise ist Ihr Liebling in diesen Tagen besonders übermütig, lassen Sie ihm seine Freiheit, das tut ihm gut.

Wohnen/Haushalt/Garten: Gute Tage, um Ihre Umgebung auf den neuesten technischen Stand zu bringen.

Food and Soul: Karfiol mit Schinken und Käse überbacken



Dos and Don’ts:

Probieren Sie eine neue Frisur, kaufen Sie sich etwas Ausgefallens zum Anziehen oder machen Sie sonst etwas, was sie sich sonst nicht erlauben.

Überlegen Sie gut, ob ein Seitensprung wirklich die Sache wert ist.

Samstag, ca. 03 h, bis Montag, ca. 01 h: abnehmender Mond in Fische, Neumond Sonntag, ca. 10 h, danach zunehmender Mond



Dating: Nehmen Sie sich Zeit für romantische Momente und lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf.

Erfolg: Vielleicht kommt die Lösung für ein Problem im Schlaf: Achten Sie auf Ihre Träume!

Partnerschaft: Gemeinsames Cocooning tut momentan besonders gut.

Hund und Katz' & Co: Ihr Tier genießt eine Rückzugsmöglichkeit und Ungestörtheit momentan sehr.

Wohnen/Haushalt/Garten: Unschöne Flecken an Möbeln oder Kleidung lassen sich zurzeit leichter entfernen.

Food and Soul: Chinakohl-Lasagne



Dos and Don’ts:

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl.

Es kann zu Missverständnissen kommen! Bemühen Sie sich darum, sich klar auszudrücken und fragen Sie auch einmal nach, ob Ihr Gegenüber alles so verstanden hat, wie Sie es gemeint haben.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at