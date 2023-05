Bis Freitag können Sie die abnehmende Phase des Mondes noch zum Entschlacken und Abnehmen nutzen, ebenso eignet sie sich zum Abgeben von alten Projekten, damit Platz für Neues ab Neumond geschaffen wird.

Dienstag, 16., bis Montag, 22. Mai 2023

Dienstag Mitternacht bis Mittwoch, ca. 14 h: abnehmender Mond in Widder



Dating: Verabreden Sie sich zu einer gemeinsamen sportlichen Aktivität, das passt super zu den Widder-Vibes.

Erfolg: Sie stecken voll Power und wollen am besten alle Ideen sofort in die Tat umsetzen. Überlegen Sie aber auch die langfristigen Durchführungsmöglichkeiten.

Partnerschaft: Zurzeit kann der Haussegen ein bisschen schief hängen, flüchten Sie nicht in Trotzreaktionen, sondern bemühen Sie sich bewusst um Kompromisse.

Hund und Katz' & Co: Zahnbehandlungen bei Tieren nach Möglichkeit nicht an Widder-Tagen vornehmen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Wenn Sie etwas vorhaben, das schnell erledigt werden kann, nützen Sie den Elan dieser Tage. Geduldsarbeiten fallen momentan nicht so leicht.

Food and Soul: Klassische kalte Gazpacho-Suppe



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage tut an Widder-Tagen besonders gut.

Zu viel Hektik und Stress könnten zurzeit verstärkt zu Kopfweh und Migräne führen.

Mittwoch, ca. 14 h, bis Freitag, ca. 21 h: abnehmender Mond in Stier, Neumond Freitag, ca. 18 h, danach zunehmender Mond



Dating: Ein Date zum Wellnessen kommt bei diesen Vibes besonders gut an.

Erfolg: Die Zeitqualität eignet sich bestens für Überlegungen oder Aktitivitäten im Finanzbereich.

Partnerschaft: Der gemeinsame Besuch einer kulturellen Veranstaltung bringt Schwung in den Alltag.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling ist jetzt noch mehr als sonst auf das Abstecken seines Reviers bedacht. Respektieren Sie seine Grenzen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Gehen Sie einmal Ihre diesbezüglichen Versicherungsunterlagen durch und schauen Sie, ob sich da nicht etwas optimieren lässt.

Food and Soul: Rote-Rüben-Laibchen mit Kartoffelpüree



Dos and Don’ts:

Gute Tage zum Abschluss einer Versicherung oder der Beschäftigung mit einer Wertanlage.

Die Halsregion und die Stimme sind momentan sehr sensibel, vermeiden Sie Zugluft und Überbelastung.

Freitag, ca. 21 h, bis Montag, ca. 05 h: zunehmender Mond in Zwillinge

Dating: Nutzten Sie die kommunikativen Vibes und zeigen Sie ehrliches Interesse, das ist zurzeit sehr erfolgversprechend.

Erfolg: Sehr gute Zeitqualität für Mitarbeitergspräche, Meetings oder Verhandlungen mit Geschäftspartnern.

Partnerschaft: Perfekte Tage für eine Aussprache, falls eine ansteht.

Hund und Katz' & Co: Die Merk- und Lernfähigkeit ist jetzt besonders gut, nutzen Sie dies für das Training Ihres Tieres.

Wohnen/Haushalt/Garten: Jetzt bestehen ideale Bedingungen für das Pflanzen von Balkon- oder Gartenblumen.

Food and Soul: Mit Schinken und Käse überbackene Artischockenherzen



Dos and Don’ts:

Falls für Sie eine Prüfung ansteht, oder Sie sich weiterbilden wollen, sind diese Tage perfekt zum Lernen geeignet - Sie merken sich das Gelernte viel leichter.

Es funktioniert nicht, auf allen Hochzeiten zu tanzen, setzen Sie Prioritäten.

Montag, ca. 05 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Krebs

Dating: Achtung vor Gefühlsduselei und Überempfindlichkeit.

Erfolg: Lassen Sie Ärger nicht zu sehr an sich heran, das kann sich besonders an diesen Tagen auf den Magen schlagen.

Partnerschaft: Kuscheln und gegenseitiges Verwöhnen sind jetzt ganz besonders angesagt.

Hund und Katz' & Co: Tiere neigen momentan dazu, sensibler zu reagieren als sonst. Viele Streicheleinheiten und (gesunde) Leckerlis können sie beruhigen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Keine gute Zeit zum Einkochen, dafür aber umso mehr fürs Rasenmähen.

Food and Soul: Spargelnudeln mit Räucherlachs



Dos and Don’ts:

Gehen Sie in diesen Tagen ganz bewusst auf die Bedürfnisse Ihrer Umgebung ein, das wird Ihnen momentan ganz besonders hoch angerechnet.

Wenn möglich, Haarpflege, vor allem Schneiden, auf die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage verlegen.



