Der beginnende zunehmende Mond erleichtert jeden Anfang. Machen Sie sich dies zunutze, um Chancen wahrzunehmen, die sich Ihnen bieten.

Dienstag, 15., bis Montag, 21. August 2023

Dienstag, 0 h bis Donnerstag, ca. 01 h: abnehmender Mond in Löwe, Neumond Mittwoch, ca. 12 h, danach zunehmender Mond

Dating: Herzlichkeit und Lebensfreude liegen in der Luft.

Erfolg: Ihre eigene Motivation fällt momentan bei den Mitarbeitern auf besonders guten Boden.

Partnerschaft: Die Zeitqualität verführt dazu, sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Bemühen Sie sich bewusst, Ihrem Gegenüber auch einen Platz an der Sonne zu lassen.

Hund und Katz' & Co: Geben Sie Ihrem Tier die Gelegenheit, sich so richtig auszutoben.

Wohnen/Haushalt/Garten: Dieser Mondstand eignet sich besonders gut zum Einlagern oder Einfrieren von Lebensmitteln.

Food and Soul: Linsensalat mit Paprika, Paradeisern und Kernöl



Dos and Don’ts:

Feines Haar, an Löwe-Tagen geschnitten, wird dazu angeregt, kräftiger und stärker nachzuwachsen.

Unerwünschten Haarwuchs jetzt zu entfernen, ist ungünstig.

Donnerstag, ca. 01 h, bis Samstag, ca. 14 h: zunehmender Mond in Jungfrau



Dating: Es kann momentan schwerer fallen aus sich herauszugehen, für ein erstes Rendez-vous würden sich die kommenden Waage-Tage besser anbieten.

Erfolg: Gute Tage, um Vorhaben nach rein faktischen Gesichtspunkten zu evaluieren.

Partnerschaft: Versuchen Sie, nicht allzu kritisch mit Ihrem Gegenüber zu sein, bald sehen Sie alles wieder viel entspannter.

Hund und Katz' & Co: Falls nötig, eignen sich diese Tage ganz besonders für den Beginn einer Entwurmungskur.

Wohnen/Haushalt/Garten: Weniger gute Zeitqualität für die Vorratshaltung, aber umso besser zum Einsetzen von Pflanzen, Rasenmähen und zur Pflanzenpflege.

Food and Soul: Folienkartoffeln mit Knoblauch-Radieschen-Sauce



Dos and Don’ts:

Auf in den Frisiersalon! Perfekte Tage, wenn der neue Schnitt sitzen und das Haar kräftig nachwachsen soll.

Übertriebener Perfektionismus bringt nur Sand ins Getriebe.

Samstag, ca. 14 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Waage



Dating: Love is in the air!

Erfolg: Allzu großes Bedürfnis, es allen recht zu machen, kann momentan dazu führen, zwischen zwei/mehreren Stühlen durchzufallen. Warten Sie mit größeren Entscheidungen eventuell noch ab.

Partnerschaft: Sinnlichkeit prägt diese Tage. Machen Sie sich schöne gemeinsame Stunden.

Hund und Katz' & Co: Besonders ältere Katzen leiden oft an Nierenproblemen. Medikamente oder angepasste Ernährung entfalten zurzeit ihre Wirkung dagegen noch besser als sonst.

Wohnen/Haushalt/Garten: Die besten Tage, um Ihre Umgebung zu verschönern.

Food and Soul: Spaghetti mit Walnusspesto



Dos and Don’ts:

Eine gute Zeit, um Konflikte diplomatisch zu lösen, bevor sie eventuell eskalalieren.

Neidgefühle sind immer destruktiv, bedenken Sie, dass jeder Mensch seine eigenen Probleme hat.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at