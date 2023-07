Die zweite Phase des zunehmenden Mondes lässt uns bei der Verwirklichung von Vorhaben und Projekten zur Hochform auflaufen. Profitieren Sie davon!

Dienstag, 25., bis Montag, 31. Juli 2023

Dienstag, 0 h bis ca. 19 h: zunehmender Mond in Waage

Dating: Venus winkt - die beste Zeit für ein Rendez-vous!

Erfolg: Lassen Sie Ihren Charme wirken und setzen Sie auf Konsens. Das bringt momentan mehr Erfolg als zielstrebiges Vorpreschen.

Partnerschaft: Sinnliche Vibes erfüllen die Luft - lassen Sie sich davon inspirieren und genießen Sie diese Zeitqualität miteinander.

Hund und Katz' & Co: Dieser Tag eignet sich gut zum Üben, wenn Ihr Pferd Ängste beim Verladen auf den Anhänger haben sollte.

Wohnen/Haushalt/Garten: Falls es Missstimmungen oder Missverständnisse in der Nachbarschaft gibt, eignet sich diese Mond-Qualität hervorragend, um die Harmonie wiederherzustellen.

Food and Soul: Artischocken mit Kräuter-Senf-Vinaigrette



Dos and Don’ts:

Perfekter Zeitpunkt, um die Wohnung oder den Garten zu verschönern.

Achten Sie darauf, sich nicht durch Schmeicheleien beeinflussen zu lassen.

Dienstag, ca. 19 h, bis Freitag, ca. 03 h: zunehmender Mond in Skorpion



Dating: Die Mond-Qualität verleiht Charisma und starke Anziehungskraft.

Erfolg: Momentan fällt es leicht, andere zu überzeugen. Lassen Sie sich aber nicht dazu hinreissen, jemand manipulieren zu wollen.

Partnerschaft: Eine gute Zeit, um die Innigkeit in der Partnerschaft zu vertiefen.

Hund und Katz' & Co: Warten Sie mit einer Sterilisierung/Kastration Ihres Tieres wenn möglich auf die Zeit nach den Skorpion-Tagen, dann ist der Mond-Stand besser dafür.

Wohnen/Haushalt/Garten: Lassen Sie sich nicht von Gerüchten oder bösem Tratsch in der Nachbarschaft beeinflussen. Überprüfen Sie am besten in einem offenen Gespräch, was daran wahr sein kann.

Food and Soul: Geröstete Eierschwammerl mit grünem Salat



Dos and Don’ts:

Sehr gute Tage, um Dingen wirklich auf den Grund zu gehen.

Achtung vor Mobbing und Machtspielen!

Freitag, ca. 03 h, bis Sonntag, ca. 06 h: zunehmender Mond in Schütze



Dating: Der Optimismus, der diese Tage prägt, ist eine gute Voraussetzung für eine neue Beziehung.

Erfolg: Eine optimale Zeit, um eine Expansion zu planen oder Schritte in diese Richtung einzuleiten.

Partnerschaft: Diese Tage helfen, (vermeintliche) Fehler des Gegenübers zu tolerieren - das kann neuen Schwung in die Partnerschaft bringen.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie ein großes Tier (wie etwa ein Pferd) kaufen wollen, ist momentan ein sehr guter Zeitpunkt.

Wohnen/Haushalt/Garten: Rasen säen oder generell Anpflanzen verspricht zurzeit guten Erfolg.

Food and Soul: Grießknödel mit Kirschenkompott



Dos and Don’ts:

Planen oder beginnen Sie eine Aus- oder Weiterbildung, die Vibes sprechen für eine Horizonterweiterung.

Die Zeitqualität verleitet dazu, indoktrinieren zu wollen. Bemühen Sie sich um einen objektiven Zugang, wenn es um Weltanschauungsthemen oder Lebensphilosophien geht.

Sonntag, ca. 06 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Steinbock

Dating: Es kann sein, dass die Atmosphäre ein bisschen kühl ist. Verschieben Sie ein Treffen besser auf die Zeit ab Dienstag.

Erfolg: Gute Tage für Überlegungen, wie unnötiger Ballast abgeworfen werden kann, damit das Wesentliche besser sichtbar ist.

Partnerschaft: Nutzen Sie diese Tage zum gemeinsamen Aufräumen und Ordnen, das geht jetzt gut von der Hand.

Hund und Katz' & Co: Achten Sie darauf, dass die Gelenke, etwa bei Pferden, in diesen Tage nicht zu sehr beansprucht werden.

Wohnen/Haushalt/Garten: Arbeiten, die große Gewissenhaftigkeit erfordern, oder etwas eintönig sind, gehen momentan leichter von der Hand als sonst.

Food and Soul: Gekochtes Rindfleich mit Kohlrabigemüse und Erdäpfelschmarrn



Dos and Don’ts:

Pflegende Maßnahmen und die Zufuhr von nährenden Stoffen werden von Haut und Nägeln zurzeit besonders gut angenommen.

Knie und Knochen sind an Steinbock-Tagen besonders empfindlich gegenüber einer außergewöhnlichen Belastung.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at