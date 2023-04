Mit dem Vollmond beginnt der abnehmende Zyklus des Mondes, der uns dabei hilft, auf allen Ebenen loszulassen und abzubauen … auch ungewünschte Kilos!

Dienstag, 4., bis Montag, 10. April 2023

Dienstag, 0 h, bis Mittwoch, ca. 0 h: zunehmender Mond in Jungfrau



Dating: Versuchen Sie, Ihr Gegenüber nicht nach seiner/ihrer Nützlichkeit zu beurteilen.

Erfolg: Guter Zeitpunkt zum Analysieren, Evaluieren und strategischen Planen.

Partnerschaft: Momentan neigen wir dazu, pedantisch und kleinlich zu sein. Das tut der Beziehung nicht gut.

Hund und Katz' & Co: Falls es nötig ist, ist dieser Tag besonders geeignet, eine Entwurmungskur zu beginnen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein gründlicher Frühjahrsputz in Haus und Garten macht jetzt Spaß und gelingt besonders leicht.

Food and Soul: Selbstgemachter Burger mit Karottenpommes



Dos and Don’ts:

Eine Bauchmassage ist heute besonders wohltuend.

Rechthaberei vergiftet die Atmosphäre.

Mittwoch, ca. 0 h, bis Freitag, ca. 09 h: zunehmender Mond in Waage, Vollmond Donnerstag, ca. 08 h, danach abnehmender Mond



Dating: Die Vibes könnten nicht besser sein für ein Date!

Erfolg: Alles, was Sie zu einem harmonischen Miteinander am Arbeitsplatz beitragen, kommt momentan besonders gut an.

Partnerschaft: Sinnlichkeit und Genuss sind angesagt. Nutzen Sie diese Stimmung für schöne gemeinsame Stunden.

Hund und Katz' & Co: Auch Tiere, besonders Katzen, reagieren auf den Vollmond mit Unruhe, das ist kein Grund zu Besorgnis.

Wohnen/Haushalt/Garten: Nutzen Sie diese Tage, um Ihre Wohnung oder Ihren Garten zu verschönern.

Food and Soul: Spaghetti mit Nuss-Sauce



Dos and Don’ts:

Gönnen Sie sich etwas Schönes ... Wellnessen, einen Einkaufsbummel oder Kulturgenuss.

Die Nierengegend ist jetzt besonders empfindlich.

Freitag, ca. 09 h, bis Sonntag, ca. 15 h: abnehmender Mond in Skorpion

Dating: Der Mondstand bringt Ihr Charisma zur Geltung.

Erfolg: Achten Sie darauf, nicht in Situationen zu kommen, wo Sie erpressbar werden.

Partnerschaft: Denken Sie an den Spruch "Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft".

Hund und Katz' & Co: Warten Sie nach Möglichkeit mit der Sterilisation/Kastration eines Tieres, bis die Skorpion-Qualität vorbei ist.

Wohnen/Haushalt/Garten: Entsorgen Sie Dinge aus Ihrer Umgebung, die Sie herunterziehen, das befreit von den negativen Erinnerungen.

Food and Soul: Spargel-Risotto



Dos and Don’ts:

Gute Tage, um aus einer Krise gestärkt hervorzugehen.

Skorpion-Tage können dazu verführen, Macht oder Zwang auf andere auszuüben. Das kann auf einen selbst zurückfallen.

Sonntag, ca. 15 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Schütze

Dating: Übertreiben Sie nicht beim ersten Kennenlernen, die Wahrheit kommt sicher ans Tageslicht..

Erfolg: Gute Tage für Überlegungen oder Aktivitäten in Richtung Expansion.

Partnerschaft: Die Zeichen stehen auf glückliche Stunden, genießen Sie die Zeit miteinander.

Hund und Katz' & Co: Wenn ein Ortswechsel für Ihr Tier bevorsteht, ist momentan ein sehr guter Zeitpunkt dafür.

Wohnen/Haushalt/Garten: Die Zeitqualität eignet sich perfekt, um die Wintergarderobe wegzuräumen und einzumotten.

Food and Soul: Palatschinken mit Fülle aus frischem Obst



Dos and Don’ts:

Die Planung einer Reise gelingt zurzeit besonders gut.

Jupiter-Tage verleiten dazu, anderen die eigene Meinung überstülpen zu wollen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at