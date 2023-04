Jeglicher Aufbau wird jetzt gefördert

Diese Phase des zunehmenden Mondes ist förderlich für Maßnahmen zur Kräftigung und zum (Wieder)aufbau. Auch Vitamine und Mineralstoffe werden besonders gut aufgenommen und verarbeitet.

Dienstag, 25. April, bis Montag, 1. Mai 2023

Dienstag, 0 h, bis Donnerstag, ca. 10 h: zunehmender Mond in Krebs



Dating: Die Zeitqualität macht uns verletzlicher, als wir sonst sind. Sie kann aber auch für einen Überschwang der Gefühle sorgen.

Erfolg: Treffen Sie wichtige Entscheidungen nicht aus einer Laune heraus. Die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage sind besser dafür geeignet.

Partnerschaft: Ein gesundes, selbst gekochtes Essen ist ein guter Beginn für gemütliches, gemeinsames Kuscheln.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie Ihrem Hund an diesen Tagen das Fell trimmen lassen, wächst es nicht so schnell nach.

Wohnen/Haushalt/Garten: Gute Tage, um Salat, Spinat oder Mangold anzubauen.

Food and Soul: Spargel im Schinkenmantel auf mariniertem Blattspinat



Dos and Don’ts:

Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Umgebung ein, das wird Ihnen momentan besonders hoch angerechnet.

Schlucken Sie Ärger nicht hinunter, das kann sich zurzeit besonders unangenehm auf den Magen legen.

Donnerstag, ca. 10 h, bis Samstag, ca. 21 h: zunehmender Mond in Löwe



Dating: Herzlichkeit und Lebensfreude liegen in der Luft.

Erfolg: Ihre eigene Motivation fällt momentan bei den Mitarbeitern auf besonders fruchtbaren Boden.

Partnerschaft: Die Zeitqualität verführt dazu, sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Bemühen Sie sich bewusst, Ihrem Gegenüber auch einen Platz an der Sonne zu lassen.

Hund und Katz' & Co: Geben Sie Ihrem vierbeinigen Liebling die Gelegenheit, sich so richtig auszutoben..

Wohnen/Haushalt/Garten: Guter Zeitpunkt um Rasen zu säen, aber nicht um ihn zu mähen.

Food and Soul: Curryhuhn mit Bananenscheiben



Dos and Don’ts:

Feines Haar, an Löwe-Tagen geschnitten, wird dazu angeregt, kräftiger und stärker nachzuwachsen.

Unerwünschten Haarwuchs jetzt zu entfernen, ist ungünstig.

Samstag, ca. 21 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Jungfrau

Dating: Es kann momentan schwerer fallen aus sich herauszugehen, für ein erstes Date würden sich die kommenden Waage-Tage besser anbieten.

Erfolg: Gute Tage, um Vorhaben nach rein faktischen Gesichtspunkten zu evaluieren.

Partnerschaft: Versuchen Sie, nicht allzu kritisch mit Ihrem Gegenüber zu sein, bald sehen Sie alles wieder viel entspannter.

Hund und Katz' & Co: Falls nötig, eignen sich diese Tage ganz besonders für den Beginn einer Entwurmungskur.

Wohnen/Haushalt/Garten: Die Pflege guter nachbarschaftliche Beziehungen ist wichtig. Der aktuelle Mondstand eignet sich perfekt dazu.

Food and Soul: Kartoffel-Karotten-Puffer mit Knoblauchsauce und Radieschensalat



Dos and Don’ts:

Auf in den Frisiersalon! Perfekte Tage, wenn der neue Schnitt sitzen und das Haar kräftig nachwachsen soll.

Übertriebener Perfektionismus bringt nur Sand ins Getriebe.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at