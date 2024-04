Kilos purzeln leichter

Bis zu Neumond am kommenden Montag ist die Zeitqualität perfekt, um loszulassen und abzugeben, seien es psychische Belastungen oder auch unerwünschte Kilos.

Dienstag, 2., bis Montag, 8. April 2024

Dienstag, 0 h, bis Mittwoch, ca. 11 h: abnehmender Mond in Steinbock

Dating: Guter Zeitpunkt fürs Kennenlernen, wenn Sie auf der Suche nach einer stabilen Beziehung sind.

Erfolg: Diszipliniertes und genaues Arbeiten macht sich jetzt besonders bezahlt.

Partnerschaft: Diese Tage eignen sich dazu, rechtliche Angelegenheiten untereinander zu regeln.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie Ihr Tier an bestimmte Rituale gewöhnen möchten, ist diese Zeitqualität sehr geeignet dafür.

Wohnen/Haushalt/Garten: Geduld erfordernde Kleinarbeit (Ordnen, Aussortieren, usw.) geht momentan leichter von der Hand als sonst.

Food and Soul: Knoblauchröllchen aus Blätterteig mit Schwarzwurzelsalat



Dos and Don’ts:

Super Tage für Haut- und Nagelpflege.

Achten Sie darauf, dass Ihnen nicht die Verantwortung für Dinge zugeschoben wird, für die Sie gar nicht zuständig sind.

Mittwoch, ca. 11 h, bis Freitag, ca. 13 h: abnehmender Mond in Wassermann



Dating: Vielversprechende Tage für eine Partnersuche im Internet.

Erfolg: Versuchen Sie nicht, Bewährtes über Bord zu werfen, nur um des Druckes willen, stets Neues liefern zu wollen.

Partnerschaft: Die Versuchung auszubrechen, kann momentan groß sein. Überlegen Sie sich, ob es das wert ist.

Hund und Katz' & Co: Ihr Tier empfindet etwas Abwechslung momentan besonders angenehm.

Wohnen/Haushalt/Garten: Experimetieren Sie einmal mit ganz anderen Farben in der Wohnung oder ungewöhnlichen Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon.

Food and Soul: Überbackener Karfiol mit Schinken und Käse



Dos and Don’ts:

Humor ist die beste Medizin für viele Probleme.

Bedenken Sie, das die eigene Freiheit immer dort endet, wo sie die eines anderen beeinträchtigt.

Freitag, ca. 13 h, bis Sonntag, ca. 13 h: abnehmender Mond in Fische



Dating: Zeit für Romantik unmd Verträumtheit.

Erfolg: Achten Sie darauf, nicht hinters Licht geführt zu werden.

Partnerschaft: Bei dieser Zeitqualität kommt es oft zu Missverständissen. Vergewissern Sie sich, ob Sie Ihr Gegenüber richtig verstanden haben.

Hund und Katz' & Co: Geben Sie Ihrem Tier die Möglichkeit zum Rückzug und zur Ungestörtsein, ab Dienstag brechen wieder aktivere Zeiten an.

Wohnen/Haushalt/Garten: Flecken in Möbeln oder Kleidung lassen sich momentan leichter entfernen als sonst.

Food and Soul: Spargelrisotto mit Blattsalat



Dos and Don’ts:

Eine Fuß(reflexzonen)massage tut jetzt besonders gut.

Alles Schädliche für den Körper (ungesundes Essen, Alkohol, Nikotin, etc.) hat an Fische-Tagen noch schlechtere Wirkung als sonst.

Sonntag, ca. 13 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Widder, Neumond, Montag, ca. 20 h, danach zunehmender Mond



Dating: Die Zeitqualität verleitet dazu, zu forsch zu sein. Das könnte Ihr Gegenüber abschrecken.

Erfolg: Gehen Sie bei der Verfolgung Ihrer Ziele nicht mit dem Kopf durch die Wand. Bemühen Sie sich um Kompromissbereitschaft.

Partnerschaft: Eine gute Zeit, um die gemeinsame Energie zu ballen, anstatt sie gegeneinander einzusetzen.

Hund und Katz' & Co: Sportliche Aktivitäten machen Ihrem Tier momentan besonders viel Spaß.

Wohnen/Haushalt/Garten: Besonders fruchttragende Pflanzen reagieren jetzt sehr gut auf Düngen oder Zurückschneiden.

Food and Soul: Frühlingssalat mit Paradeisern, Mais, Paprika, Gurke, Bohnen und Kürbiskernöl-Dressing



Dos and Don’ts:

Eine Tiefenreinigung der Haut bringt jetzt den optimalen Effekt.

Spannungskopfweh kann verstärkt vorkommen, Lockerungsübungen und Sport versprechen Abhilfe.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at