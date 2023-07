So wirkt sich der heutige Supermond auf Sie aus

Am 3. Juli um 13.39 Uhr MESZ erreicht der Mond seine Vollmondphase. Wenige Stunden zuvor erreicht er seinen erdnächsten Punkt, wodurch er 5,8 Prozent größer und 12,8 Prozent heller als Normal erscheint.

Der heutige "Bockmond" geht im Zeichen Steinbock auf und erreicht seinen erdnächsten Punkt, wodurch er größer und heller erscheint als im Durchschnitt und somit gleichzeitig ein Supermond ist. Der Bockmond (auch Heumond, Donnermond oder Sonnenmond) tritt jedes Jahr im Juli auf und hat seinen Namen einem saisonalen Ereignis zu verdanken: In diesem Monat beginnt das neue Geweih auf der Stirn des Rehbocks zu wachsen. Da der heutige Vollmond im Zeichen Steinbock aufgeht, ist die Bezeichnung Bockmond sogar doppelt passend.

Das Horoskop für den Supermond im Detail:

Widder (21. März - 19. April):

Der Supermond bringt eine Welle der Leidenschaft in Ihr Leben. Sie könnten in romantischen Beziehungen intensivere Emotionen erleben. Nutzen Sie diese Energie, um Ihre Ziele zu verfolgen und neue Abenteuer anzunehmen. Seien Sie jedoch vorsichtig, dass Sie nicht zu impulsiv handeln und andere in Ihrem Streben nach Erfolg überrollen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Der Supermond wird Ihr finanzielles Wohlbefinden betonen. Es ist eine gute Zeit, um Ihre Finanzen zu überprüfen und neue Wege des Geldverdienens zu erkunden. Seien Sie aber auch vorsichtig mit impulsiven Ausgaben. Konzentrieren Sie sich auf langfristige Stabilität und seien Sie geduldig, denn gute Dinge brauchen Zeit.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Dieser Supermond wird Ihre kommunikativen Fähigkeiten verstärken. Sie könnten sich besonders eloquent und inspiriert fühlen, wenn Sie Ihre Ideen teilen. Nutzen Sie diese Zeit, um wichtige Gespräche zu führen oder neue Projekte zu starten. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie auch gut zuhören und die Meinungen anderer respektieren.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Der Supermond wird Ihr emotionales Wohlbefinden betonen. Sie könnten ein tiefes Bedürfnis nach emotionaler Nähe und Sicherheit verspüren. Nehmen Sie sich Zeit für Selbstfürsorge und pflegen Sie Beziehungen, die Ihnen am Herzen liegen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht zu sehr in nostalgischen Erinnerungen verhaftet bleiben, sondern Sie sich auch für neue Erfahrungen öffnen.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Dieser Supermond bringt eine energiegeladene Zeit für Sie. Sie könnten sich besonders kreativ und selbstbewusst fühlen. Nutzen Sie diese Energie, um Ihre Talente zu zeigen und sich in den Vordergrund zu stellen. Seien Sie jedoch achtsam, dass Sie nicht zu dominant oder egozentrisch werden. Arbeiten Sie stattdessen daran, Ihre Führungsqualitäten positiv einzusetzen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Der Supermond wird Ihr Bedürfnis nach Ruhe und Ausgeglichenheit betonen. Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu pflegen. Es könnte eine gute Zeit sein, um schädliche Gewohnheiten abzulegen und gesündere Routinen zu etablieren. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht zu selbstkritisch sind und akzeptiere Sie sich so, wie Sie sind.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Dieser Supermond wird Ihre sozialen Beziehungen in den Fokus rücken. Sie könnten neue Freundschaften schließen oder bestehende Beziehungen vertiefen. Nutzen Sie diese Zeit, um Harmonie und Ausgewogenheit in Ihren Beziehungen zu schaffen. Seien Sie aber auch bereit, sich für eigenen Bedürfnisse einzusetzen und klare Grenzen zu setzen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Der Supermond wird Sie dazu ermutigen, alte Wunden zu heilen und sich auf innere Transformation zu konzentrieren. Nutzen Sie diese Zeit, um sich von emotionalen Lasten zu befreien und Ihre tiefsten Ängste zu überwinden. Sie könnten auch tiefe Intimität in Ihren Beziehungen erleben. Bleiben Sie jedoch wachsam und lassen Sie nicht zu, dass alte Muster Sie zurückhalten.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Dieser Supermond wird Ihre Abenteuerlust und Ihren Entdeckungsdrang verstärken. Sie könnten eine große Sehnsucht nach Freiheit und neuen Erfahrungen spüren. Nutzen Sie diese Zeit, um neue Horizonte zu erkunden und Ihren geistigen Horizont zu erweitern. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie auch Verantwortung übernehmen und Ihre Handlungen gut überlegen.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Der Supermond wird Ihre Karriere und langfristigen Ziele betonen. Es ist eine gute Zeit, um sich auf berufliche Ambitionen zu konzentrieren und nach Erfolg zu streben. Bleiben Sie fokussiert und organisiert, um Ihre Ziele zu erreichen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie auch Zeit für Erholung und zwischenmenschliche Beziehungen finden.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Dieser Supermond wird Ihre sozialen Verbindungen stärken. Sie könnten sich in Gruppenaktivitäten engagieren oder neue Freundschaften knüpfen. Nutzen Sie diese Zeit, um Ideale zu teilen und für soziale Gerechtigkeit einzustehen. Seien Sie aber auch bereit, Ihre persönliche Freiheit zu wahren und sich nicht zu sehr von anderen beeinflussen zu lassen.

Fische (19. Februar - 20. März):

Der Supermond wird Ihre spirituelle Seite ansprechen und Ihr intuitives Wissen verstärken. Nehmen Sie sich Zeit für Meditation, Träume und kreative Aktivitäten, die Ihre Seele nähren. Vertrauen Sie auf Intuition und folgen Ihrem Herzen. Seien Sie jedoch vorsichtig, dass Sie nicht zu sehr in Tagträumen verloren gehen und die Realität vernachlässigen.