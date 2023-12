In der ersten Phase des zunehmenden Mondes gelingt es besonders gut, nach vorne zu blicken, Neues zu versuchen und auch Neuland zu betreten. Aber weniger gute Zeitqualität, um Kilos abzubauen.

Dienstag, 12., bis Montag, 18. Dezember 2023

Dienstag 0 h, bis Mittwoch, ca. 16 h: abnehmender Mond in Schütze, Neumond Mittwoch, ca. 01 h, danach zunehmender Mond

Dating: Achten Sie darauf, nicht prahlerisch zu wirken.

Erfolg: Zeigen Sie sich ihren Mitarbeiter:innen und Kolleg:innen gegenüber großzügig. Das unterstützt die aktuellen optimistischen Vibes.

Partnerschaft: Perfekte Tage, um eine gemeinsame große Reise zu planen oder anzutreten.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling ist momentan besonders aufnahmefähig für gesunde Zusatzstoffe in der Nahrung, aber auch für Kalorien. Beachten Sie das im Speiseplan.

Wohnen/Haushalt/Garten: Alle Hausarbeiten fallen momentan leichter als sonst. Food and Soul: Ziegenkäse im Speckmantel auf buntem Linsensalat.



Dos and Don’ts:

Pflegen Sie Ihre Kontakte ins Ausland.

Diese Tag verleiten dazu, anderen die eigene Sichtweise aufoktroyieren zu wollen. Bemühen Sie sich um sachliche Diskussionen.

Mittwoch, ca. 16 h, bis Freitag, ca. 19 h: zunehmender Mond in Steinbock



Dating: Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst oder Ihrem Gegenüber. Das kann die Stimmung trüben.

Erfolg: Konzentrieren Sie sich auf die Adventzeit mit Ihren Lieben und lassen Sie berufliche Sorgen vor der Türe.

Partnerschaft: Leisten Sie einander gegenseitige Unterstützung, gemeinsam meistern Sie Herausforderungen leichter.

Hund und Katz' & Co: In diesen Tagen braucht Ihr Tier ganz besonders seine gewohnten Strukturen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Auch, wenn Sie förmlich zu spüren meinen, wie die "Pflicht" zu manchen Arbeiten im Haushalt "ruft", übertreiben Sie es nicht und gönnen Sie sich entspannte Adventtage.

Food and Soul: Kohlrabi-/Karotten-/Zwiebelgemüse in Knoblauchrahmsauce mit Salzerdäpfeln



Dos and Don’ts:

Die Zeitqualität unterstützt Sie dabei, alles Nötige unter Dach und Fach zu bringen, aber auch zu erkennen, was momentan aufgeschoben werden kann.

Nur kein Perfektionismus! Das wirkt ungemütlich.

Freitag, ca. 19 h, bis Sonntag, ca. 21 h: zunehmender Mond in Wassermann



Dating: Messages, die auf "Festklammern" hindeuten, kommen zurzeit nicht gut an.

Erfolg: Diese Zeitqualität eignet sich gut, um einmal querzudenken und zu überlegen, ob nicht ein ganz neuer Weg zum Erfolg führen könnte.

Partnerschaft: Überlegen Sie gut, ob ein Seitensprung die Sache wert ist.

Hund und Katz' & Co: Perfekter Zeitpunkt zum Ausprobieren von etwas Neuem, wie z. B. anderem Futter.

Wohnen/Haushalt/Garten: Zum Wäschewaschen und für intensivere Reinigungsarbeiten steht der Mond momentan nicht allzu günstig.

Food and Soul: Nuss-Palatschinken mit Schokosauce



Dos and Don’ts:

Wenn Sie sich bei all den Familienverpflichtungen unter Druck gesetzt fühlen, gelingt es momentan sehr gut, einmal nein zu sagen.

Bedenken Sie die Konsequenzen im Vorhinein, wenn Sie Lust auf allzu verrückte Actions haben.

Sonntag, ca. 21 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Fische



Dating: An Fische-Tagen besteht die Neigung zum Idealisieren und zur Schwärmerei. Warten Sie mit einem profunden Urteil über Ihr Gegenüber noch ab.

Erfolg: Bemühen Sie sich momentan besonders um eine klare Ausdrucksweise und überprüfen Sie durch Nachfragen, ob Sie richtig verstanden wurden.

Partnerschaft: Eine gute Zeit für einen gemeinsamen Rückzug und gemütliches Kuscheln.

Hund und Katz' & Co: Tiere neigen bei dieser Zeitqualität dazu, sich zu verlaufen, seien Sie besonders vorsichtig.

Wohnen/Haushalt/Garten: An Wassertagen wird gründliches Gießen besonders gut aufgenommen.

Food and Soul: Gratinierte Kohlsprossen



Dos and Don’ts:

Verwöhnen Sie Ihre Füße mit einem Fußbad oder einer Fußreflexzonenmassage. Das tut zurzeit besonders gut.

Mit Nagelpflege oder Haareschneiden besser auf die Zeit nach den Fische-Tagen warten.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

