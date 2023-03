Neue Ufer anpeilen

Der Neumond und die beginnende Phase des zunehmenden Mondes verleihen uns Elan und Tatkraft, diese Energie sollten wir für neue Projekte nützen.

Dienstag, 21., bis Montag, 27. März 2023

Dienstag, ca. 18 h, bis Donnerstag, ca. 20 h (Neumond Dienstag, ca. 18h): zunehmender Mond in Widder



Dating: Sie platzen fast vor Eroberungsdrang und der Neumond erhöht die Aussichten auf eine neue Beziehung.

Erfolg: Jetzt ist die Zeit geeignet, um neue Projekte mit Elan anzugehen.

Partnerschaft: Sportliche Betätigung hilft, wenn die Stimmung gerade gereizt sein sollte.

Hund und Katz' & Co: Gute Tage für Wettkämpfe, z. B. Reitturniere.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeitqualität für körperliche Arbeit im Garten oder im Haus.

Food and Soul: Curry-Huhn mit frischen Obststückchen



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage ist zurzeit besonders wohltuend.

Zuviel Hektik und Aktivität kann jetzt vermehrt zu Kopfschmerzen oder Migräne führen.

Donnerstag, ca. 20 h, bis Sonntag, ca. 03 h: zunehmender Mond in Stier



Dating: Ein gemütliches oder gediegenes Programm ist eine gute Voraussetzung für schöne gemeinsame Stunden.

Erfolg: Vergessen Sie nicht, Erreichtes abzusichern.

Partnerschaft: Ideale Tage zum Regeln gemeinsamer finanzieller Angelegenheiten.

Hund und Katz' & Co: Wenn keine Dringlichkeit besteht, warten Sie mit Zahnbehandlungen (auch Zahnstein-Entfernung) bei Ihrem Tier, am besten bis zum abnehmenden Mond.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein perfekter Zeitpunkt, um Versicherungsangelegenheiten rund um Ihr Zuhause zu überprüfen, bzw. zu regeln.

Food and Soul: Schwarzwurzel-Schinken-Auflauf mit Salzkartoffeln



Dos and Don’ts:

Eine ideale Zeit, um sich beim Wellnessen wieder einmal so richtig verwöhnen zu lassen.

Achtung vor Halsweh, an Stier-Tagen ist diese Körperregion besonders empfindlich.

Sonntag, ca. 03 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Zwillinge

Dating: Ehrliches Interesse aneinander macht es leicht, sich näherzukommen.

Erfolg: "Durchs Reden kommen die Leute zusammen", dieser Spruch passt momentan perfekt.

Partnerschaft: Planen oder unternehmen Sie sportliche Aktivitäten oder einen Ausflug.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie Ihrem Tier etwas Besonderes beibringen wollen, sind diese Tage bestens geeignet dazu.

Wohnen/Haushalt/Garten: Die Pflege guter Nachbarschaft ist in diesen Tagen besonders angesagt.

Food and Soul: Pasta mit Artischockenherzen und Räucherlachs



Dos and Don’ts:

Eine gute Zeit, um eingeschlafene Kontakte wieder zu aktivieren.

Der Mondstand kann dazu verleiten, sich zu verzetteln.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at