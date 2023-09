Schlussstrich und Neubeginn

Bis Donnerstag sollten alte Projekte einen Abschluss finden, ab Freitag Neues in Angriff genommen werden. Abnehmen wird ebenso bis Donnerstag unterstützt, danach ist die Zeit wieder günstig für Aufbau, sei es Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen, aber auch von Kalorien.

Dienstag, 12., bis Montag, 18. September 2023

Dienstag, 0 h, bis Mittwoch, ca. 07 h: abnehmender Mond in Löwe

Dating: Die Vibes sind vielsprechend, Spaß und Lebensfreude stehen im Vordergrund.

Erfolg: Nutzen Sie die Gunst der Stunde für Planungen oder gezielte Initiativen, wenn Sie sich selbständig machen wollen.

Partnerschaft: Gemeinsame Aktivität bringt neuen Schwung in die Beziehung.

Hund und Katz' & Co: Fell, das jetzt geschoren/getrimmt wird, wächst kräftig und dicht nach - wenn dies nicht erwünscht ist, warten Sie damit bis nach den Löwe-/Jungfrau-Tagen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Kein so guter Zeitpunkt für Maler- oder Lackierarbeiten, dafür sehr gut zum Einlagern oder Einfrieren von Obst und Gemüse.

Food and Soul: Paradeiser-Melonen-Salat mit Meeresfrüchten



Dos and Don’ts:

Genießen Sie sie dynamischen, lebensfrohes Vibes dieser Tage.

Löwe-Tage verführen oft zur Selbstgefälligkeit. Lassen Sie anderen auch "einen Platz an der Sonne".

Mittwoch, ca. 07 h, bis Freitag, ca. 20 h: abnehmender Mond in Jungfrau, Neumond Freitag, ca. 04 h, danach zunehmender Mond



Dating: Überbrücken Sie eine möglicherweise etwas zurückhaltende Stimmung mit Offenheit. Ab Freitag wäre die Zeit aber idealer für ein Treffen.

Erfolg: Gute Tage für strategische Überlegungen und Kosten-/Nutzen-Rechnungen.

Partnerschaft: Überprüfen Sie einmal ganz bei sich selbst, ob Sie Ihr Gegenüber nicht zu sehr nach Kriterien der Nützlichkeit betrachten.

Hund und Katz' & Co: Super Tage, um eine Entwurmungskur bei Ihrem Tier zu beginnen, falls dies nötig ist.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein radikaler Rückschnitt bei Neumond bewirkt oft Wunder bei Pflanzen, die eigentlich schon kaputt erscheinen.

Food and Soul: Cremige Karotten-Ingwer-Suppe



Dos and Don’ts:

Nutzen Sie die Jungfrau-Tage für einen Friseurbesuch. Schnitt und Frisur sitzen und halten länger.

Diese Tage verleiten zu allzu großer (Selbst)kritik. Probieren Sie es einfach einmal mit Weglachen, das tut gut.

Freitag, ca. 20 h, bis Montag, ca. 07 h: zunehmender Mond in Waage



Dating: Venus lacht auf uns herab - die beste Zeit für ein Rendez-vous!

Erfolg: Falls es Missstimmungen oder Missverständnisse gibt, eignen sich diese Tage hervorragend, um die Harmonie wiederherzustellen.

Partnerschaft: Sinnliche Vibes erfüllen die Luft - lassen Sie sich davon inspirieren und genießen Sie diese Tage miteinander.

Hund und Katz' & Co: Falls Ihr Pferd ängstlich auf Verladen reagiert, wäre dies eine gute Zeit zum Üben.

Wohnen/Haushalt/Garten: Perfekte Tage um die Wohnung/den Garten zu verschönern oder den Kleiderschrank auf Vordermann zu bringen.

Food and Soul: Broccoli-Auflauf mit Schinken und Käse



Dos and Don’ts:

Gönnen Sie sich etwas, sei es eine Shopping-Tour oder einen Wellness-Tag!

Achten Sie darauf, sich nicht durch Schmeicheleien beeinflussen zu lassen.

Montag, ca. 07 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Skorpion



Dating: Der Mondstand bringt Ihr Charisma zur Geltung.

Erfolg: Vermeiden Sie, in Situationen zu kommen, wo Sie erpressbar werden.

Partnerschaft: Denken Sie an den Spruch "Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft".

Hund und Katz' & Co: Warten Sie nach Möglichkeit mit der Sterilisation/Kastration eines Tieres, bis die Skorpion-Qualität vorbei ist.

Wohnen/Haushalt/Garten: Bemühen Sie sich um Abstand und Neutralität bei eventuellen nachbarschaftlichen Querelen.

Food and Soul: Tagliatelle mit gebratenen Steinpilzen, dazu grüner Salat



Dos and Don’ts:

Gute Tage, um aus einer Krise gestärkt hervorzugehen.

Skorpion-Tage können dazu verführen, Macht oder Zwang auf andere auszuüben. Das kann auf einen selbst zurückfallen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at