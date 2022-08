So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop (27.8. - 2.9.2022) by Gerda Rogers.

Widder

Liebe: Man liebt Sie. Es ist aber wichtiger denn je, viel miteinander zu reden und sich auch viel kompromissbereiter zu zeigen.

Gesundheit: Nehmen Sie sich jetzt viel Zeit für Ihre Schönheitspflege, speziell am Dienstag und Mittwoch!

Beruf: Hören Sie mal auf andere, nehmen Sie Anregungen an und bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung!

Stier

Liebe: Nicht leicht, den Erwartungen gerecht zu werden. Nicht stur reagieren, sondern einsichtig aufeinander zugehen und reden!

Gesundheit: Tun Sie mehr für Ihr inneres Gleichgewicht! Sport tut gut, schonen Sie sich aber ab Donnerstag!

Beruf: Treiben Sie wichtige Vorhaben bis Mittwoch voran! Ab Donnerstag lieber einen Schritt zurück!

Zwillinge

Liebe: Bis Montag lieber etwas zurückhaltender! Dafür blüht Ihr Liebesglück von Montagabend bis Mittwoch umso beglückender auf.

Gesundheit: Physisch und mental sind Sie bis Mittwoch in absoluter Topform. Trotzdem nicht zu viel Stress!

Beruf: Für Vorsprachen, neue Kontakte und Verhandlungen sind Dienstag und Mittwoch optimale Tage.

Krebs

Liebe: Es kann Missverständnisse geben. Bemühen Sie sich objektiver und geduldiger um klärende Gespräche! Hören Sie erst mal zu!

Gesundheit: Ihre Nerven sind jetzt ziemlich angespannt Gönnen Sie sich mehr Ruhe! Entspannung ab Donnerstag.

Beruf: Es geht jetzt um Fairness und Objektivität. Lieber nachgiebiger, um Konsens zu ermöglichen!

Löwe

Liebe: Nutzen Sie Ihr Liebesglück mit Verstand! Wer zu leichtsinnig damit umgeht, könnte sich ab Donnerstag Probleme einhandeln.

Gesundheit: Bis Mitte der Woche verfügen Sie über sehr viel Energie. Gute Tage auch für Ihre Attraktivität.

Beruf: Reger Austausch ist das Erfolgsrezept. Mit Teamgeist lässt sich bis Mittwoch viel bewegen.

Jungfrau

Liebe: Bis Montag einfach nur kühlen Kopf bewahren. Ab Dienstag sollte es leichter werden, einen neuen gemeinsamen Weg zu finden.

Gesundheit: Mars stresst und strapaziert Sie. Maß halten ist das Motto, um sich nicht wieder zu übernehmen.

Beruf: Nutzen Sie bis Mittwoch die Chance nachzugeben und sich auf einen Kompromiss zu einigen!



Waage

Liebe: Mars gibt Ihrem Selbstvertrauen enormen Rückenwind. Zeit also, aufzuräumen und Ihren Wünschen zum Durchbruch zu verhelfen.

Gesundheit: Sie sind ein wahres Energiebündel und auch mental und intellektuell nicht zu toppen.

Beruf: Beste Voraussetzungen für Verhandlungen, Vorsprachen und Prüfungen von Montag bis Mittwoch.

Skorpion

Liebe: Überdenken Sie Ihre Ansprüche und kommen Sie Ihrem Gegenüber entgegen! Wer kompromissbereit ist, hat die bessren Karten.

Gesundheit: Sie haben wieder viel mehr Power. Maßvoll voran, um zurück zu Ihrer inneren Balance zu finden!

Beruf: Auch hier gilt: Kompromissbereitschaft macht Ihnen das Leben viel leichter. Lenken Sie ein!

Schütze

Liebe: Gehen Sie sehr behutsam auf Ihr Gegenüber ein, speziell bis Montag! Seien Sie rücksichtsvoll und fair in Ihren Ansprüchen!

Gesundheit: Machen Sie sich nicht zu viel Druck! Lieber entschleunigen und gegebenenfalls Hilfe annehmen!

Beruf: Es kommt auf faire, ausgewogene Lösungen an. Auf die sollten Sie sich bis Mittwoch einigen.



Steinbock

Liebe: Mäßigen Sie sich in Ihrem Ton, vor allen bis Mittwoch! Meinungsverschiedenheiten könnten das Miteinander schnell trüben.

Gesundheit: Zu viel Ehrgeiz schadet Ihren Nerven. Ein bisschen weniger von allem und öfter Pausen einlegen!

Beruf: Auf Rücksichtslosigkeit reagiert man sehr empfindlich. Mehr Bedacht auf Interessen anderer!

Wassermann

Liebe: Nutzen Sie Ihre Chance, das Klima durch verständnisvolle Aussprachen zwischen Montag und Mittwoch wieder zu verbessern!

Gesundheit: Mars verleiht Ihnen sehr viel Kraft, Merkur stärkt Ihre Nerven. Nur ab Donnerstag vorsichtiger!

Beruf: Verhandlungsgeduld lohnt sich: Einigen Sie sich bis Mittwoch! Ab Donnerstag Ruhe bewahren!

Fische

Liebe: Mars könnte bis Montag für Unruhe sorgen. Klärende ruhige Gespräche bis Mittwoch sollten die Dinge wieder ins Lot bringen.

Gesundheit: Schach dem Stress! Ordnen Sie Ihre Prioritäten, um Ihre Kräfte vernünftig einteilen zu können!

Beruf: Es wäre klüger, beizeiten etwas zurückzustecken, statt sich in Konfrontationen aufzureiben.