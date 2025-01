Spar bietet krisensichere Lehrstellen

Österreichs führender Lebensmittelhändler Spar sucht Lehrlinge für 900 freie Lehrstellen in 20 Lehrberufen. Bewerbungen sind ab sofort möglich unter spar.at/karriere/jobboerse

Für Jugendliche, die am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen, bietet das sichere Umfeld des Lebensmittelhandels beste Bedingungen für eine erfolgreiche Karriere. Seit mehr als 70 Jahren setzt Spar auf Expansion und Modernisierung der Märkte, ist in allen Geschäftsbereichen erfolgreich und bietet so ein krisen- und zukunftssicheres Arbeitsumfeld.

Spar-Vorstand Hans K, Reisch zur Lehre: "Spar bietet sichere Jobs mit Aufstiegsmöglichkeiten". © Spar ×

„Wir bieten sichere Jobs, Aufstiegsmöglichkeiten und fördern alle, die hochhinaus wollen. Mein Appell: Überzeugen Sie sich von den vielfältigen beruflichen Möglichkeiten, die Spar bietet. Es lohnt sich genauer auf den Lebensmittelhandel als krisenfesten Arbeitgeber hinzusehen! Die Lehre bei Spar ist abwechslungsreich und voller Chancen“, meint Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch.

Spar Lehre: 900 freie Lehrstellen für 20 verschiedenen Lehrberufe © Spar/Brunnbauer ×

Über 6.700 Euro Prämien und Benefits für Spar-Lehrlinge

Zu den Sozialleistungen, die allen Spar-Mitarbeitenden zugutekommen, gehören z. B. der Treuebonus für Mitarbeitende (5 % auf den Jahreseinkauf), Vergünstigungen bei Versicherungen oder Sofortrabatte bei Hervis. Lehrlinge können sich außerdem in der Lehrzeit Prämien im Wert von über 6.700 Euro dazuverdienen – das sind mit die höchsten Lehrlingsprämien im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Außerdem überzahlt Spar das gesetzliche Lehrlingseinkommen und Lehrlinge erhalten nach erfolgreichem Lehrabschluss eine Garantie auf eine Vollzeitbeschäftigung inkl. eines erhöhten Einstiegsgehalts.

Magdalena Kranz, nationale Spar-Lehrlingsverantwortliche erklärt, dass man auch großen Wert auf die Weiterentwicklung der Jugendlichen während der Ausbildung legt und betont: "Wir lassen die Lehrlinge auch mitreden. Es geht immerhin um ihre berufliche Zukunft.“

Lebensmittelhandel als Karriereschmiede

Die Karrierechancen bei Spar sind vielfältig. Nach der Lehre und einigen Jahren Berufserfahrung kann man Marktleiterin oder Marktleiter werden. Es gibt sogar die Möglichkeit zur Selbstständigkeit als Kauffrau oder Kaufmann, wobei man ein Team von 20 bis 60 Personen leitet. Die beruflichen Perspektiven gehen über Österreich hinaus, da Spar auch in anderen Ländern Entwicklungsmöglichkeiten bietet. In Wien betreibt Spar mit der Spar-Akademie eine eigene Berufsschule, die praxisnahe Ausbildung mit aktuellen Themen wie Finanzbildung kombiniert und die Persönlichkeitsentwicklung fördert.

„Wir reagieren auf die aktuellen gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen rasch und schauen uns an, welches Wissen unsere Lehrlinge beruflich weiterbringt. Zukunftsängste bei unseren Lehrlingen bestehen im Hinblick auf den Job nicht. Die Spar-Akademie Wien ist ihr safe place, betont Robert Renz, Leiter der Spar-Akademie Wien:

Über 20 Lehrberufe, unendlich viele Chancen

Insgesamt stehen über 20 verschiedene Lehrberufe zur Auswahl – zum Beispiel im Einzelhandel mit Schwerpunkt Lebensmittel oder Feinkost, als Systemgastronomin in einem Interspar-Restaurant, als Bürokaufmann in einer der sechs SPAR-Zentralen und der SPAR-Hauptzentrale oder als IT-Expert:in in der Spar-eigenen IT-Unit Spar ICS. Aber auch bei Hervis und SES Spar European Shopping Centers bietet der Konzern unterschiedlichste Berufe an. Auf die Lehrlinge wartet eine exzellente Ausbildung im Markt, bei Seminaren und in der SPAR-Akademie Wien oder in den SPAR-Akademie-Klassen in den Bundesländern.

Bewerbungen für den Lehrstart im Herbst ab sofort möglichWer Teil der Spar-Familie werden möchte, sich für Lebensmittel interessiert, Freude am Kontakt mit Menschen hat und über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt, für den ist eine Lehrlingsausbildung bei Spar genau das Richtige. Bewerbungen sind jederzeit online über die Spar-Jobbörse auf www.spar.at/lehre möglich. In Oberösterreich, Salzburg, Tirol und der Steiermark ist der Einstieg in die Lehre auch unterjährig jederzeit möglich.