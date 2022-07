Das Erfolgsformat schafft unvergessliche Momente.

"Zu unserer #LocalHeroes Familie haben wir eine weitere Formatreihe gestartet. Kitzbühel ON TOUR stellt dabei unterschiedliche Personen mit ihrer Verbindung zu Kitzbühel ins Rampenlicht. Zusammen mit Tiroler Sport-Bekanntheiten und Einheimischen, die ihre Leidenschaft leben und Kitzbühel lieben, werden spannende Geschichten rund um die legendärste Sportstadt der Alpen erlebbar gemacht. Dabei reicht es vom sportlichen Nervenkitzel mit dem Rad oder zu Fuß am Berg bis hin zu inspirierenden Momenten beim Schwimmen im See – zu jeder Jahreszeit kennt die Vielfalt der Natur in Kitzbühel keine Grenzen!

Diesmal wird die Kitzbühel ON TOUR-Serie mit Profisportler Lukas Hinterseer fortgesetzt, bei der die paradiesische Idylle der Landschaft rund um den Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith zum Staunen und Genießen einlädt.

Golfschläger statt Fußball

Der 31-Jährige gebürtige Kitzbüheler ist gern zu Gast in seiner Heimatstadt, mit der er viele schöne Erinnerungen teilt. Derzeit spielt er in der 2. Deutschen Fußballbundesliga der Herren beim Verein Hannover 96. Neben dem Fußballspielen hegt er die Leidenschaft des Golfens. So liegt es nahe, dass Lukas in der Gamsstadt – dem Golfparadies im Herzen der Alpen mit 4 Golfplätzen vor Ort und 12 weiteren in nächster Nähe - dem Hobby perfekt nachgehen kann.

Für eine Spielrunde am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith tauscht er seine Stollenschuhe gegen Golfbälle und Tees ein. Im Video nimmt uns der Fußballprofi mit auf die Partie und zeigt beim Besuch der Golfanlage ausgelassene Freude. Der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith - mit einer PGA zertifizierten Golfschule - pflegt dabei eine lange Tradition und war bereits Schauplatz hochkarätiger internationaler Turniere.

Neben abwechslungsreiche 18 Loch inmitten der Tiroler Alpen bietet er auch ein unverkennbares Panorama. Genießen Sie eine Golfrunde in atemberaubender Kulisse der Kitzbüheler Berge – wir wünschen »Schönes Spiel!«.

Weitere Beiträge der Kampagne Kitzbühel ON TOUR sowie alle Informationen zu Kitzbühel finden Sie unter www.kitzbuehel.com