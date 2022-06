Die Gamsstadt vermag es, mit einer unverkennbaren Kombination aus Genuss, Natur, Tradition und Wohlbefinden zu überzeugen. Die kulinarische Reise durch die Region führt über heimische Traditionsgerichte hin zu internationaler Gourmet-Küche.

In den Hütten am Berg und den Traditionswirtshäusern im Tal wartet bodenständige, regionale Kost. In den Haubenlokalen hingegen zaubert die Kochelite exquisite Leckerbissen für Sie. Kitzbühels Restaurantvielfalt reicht vom urigen Tiroler Wirtshaus bis zum mehrfach international ausgezeichneten Hauben-Lokal.

KITZ Kulinarik am 02. und 03. September 2022

Kulinarik gehört zu Kitzbühel, wie die Streif zum Hahnenkamm. Untrennbar sind die kulinarischen Genüsse, traditionellen Köstlichkeiten und die gehobene Küche mit der Gamsstadt verbunden. Die Koch-Virtuosen der Region laden bei KITZ Kulinarik zur Verkostung der heimischen Kulinarik-Landkarte in die Kitzbüheler Innenstadt. Entdecken Sie die Tiroler Genüssen und exquisiten Gaumenfreuden der lokalen Partner und lassen Sie sich im besonderem Flair der Gamsstadt mit wunderbaren, regionalen Köstlichkeiten bewirten und verwöhnen.

KITZ Kulinarik x Piemont von 13. bis 16. Oktober 2022

Mitte Oktober trifft KITZ Kulinarik auf Köstlichkeiten aus der italienischen Region Piemont und kreiert neue Geschmackserlebnisse: Kitzbüheler Leckerbissen treffen auf wohlschmeckende Erzeugnisse aus der Region Piemont - am Fuße der Berge im Nordwesten Italiens gelegen. Der qualitativ hochwertige Genussmarkt lädt zum Schlendern, Verkosten und Mitnehmen ein. Hochqualitative Produkte, engagierte Gastronomen und Produzenten, all das sind die Zutaten für genussfreudige Tage.

