Stimmungsvolles Open-Air-Konzert in Kitzbühel

"Egal, ob legendäre Sportevents, zeitgenössische Kunst oder kulinarische Highlights – die Gamsstadt steht für eine einzigartige Kombination aus Sport und Lifestyle.

© Kitzbühel Tourismus

Das vielfältige Programm spiegelt sich auf unnachahmliche Weise auch im Kitzbüheler Veranstaltungskalender wider und bietet einzigartige Unterhaltung im Tal und auf dem Berg. Das abwechslungsreiche Repertoire bietet für jede Vorliebe etwas Besonderes. Inmitten der Tiroler Bergwelt bildet Kitzbühel eine eindrucksvolle Bühne für sportliche, kulturelle, musikalische und kulinarische Event-Highlights und versprüht alpines Lebensgefühl pur.

Klassik in den Alpen

Einen besonderen Zauber versprüht Kitzbühel, wenn der Opernstar Elīna Garanča in die Gamsstadt kommt. Auch für Elīna Garanča ist Klassik in den Alpen am 09. Juli 2022 ein Highlight ihres Konzertjahres. Das stimmungsvolle Programm, ein begeistertes Publikum sowie ein unverwechselbares Bergpanorma macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis für KünstlerInnen und ZuschauerInnen.

Die beeindruckende Bergwelt zwischen Hahnenkamm und Kitzbühel bildet nun bereits seit neun Jahren die einzigartige Kulisse für ""Klassik in den Alpen"". Das Stammpublikum des Open-Air-Konzerts weiß den besonderen Charme der Veranstaltung seit langem zu schätzen. Der Mix aus klassischen Opernarien und bekannten internationalen Liedern hat sowohl für erfahrene Opernfans, als auch für Einsteiger:innen viel zu bieten.

Seit vielen Jahren treten Elīna Garanča und Karel Mark Chichon gemeinsam mit jungen, aufstrebenden Operntalenten bei ihren Open-Air-Konzerten auf. Nicht selten folgte auf diese Auftritte der Beginn einer internationalen Karriere.

