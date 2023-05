× Der Schwarzsee in Kitzbühel

Das Erfolgsformat schafft unvergessliche Momente

Sonnenaufgang für Genießer am Kitzbüheler Horn

Der Schwarzsee zwischen Kitzbühel und Reith zählt mit einer Fläche von 16 ha zu den schönsten Badeseen im Alpenraum und misst an der tiefsten Stelle 7 Meter Tiefe. Seinen Namen hat der Schwarzsee durch die Tatsache bekommen, dass es sich bei dem See um einen Moorsee handelt und das Moorwasser auch Schwarzwasser genannt wird.

© Kitzbühel Tourismus ×

Schwarz ist er deshalb aber nicht, er schillert vielmehr in smaragdgrün. Durch seinen Moorgehalt kann er sich im Frühling rasch erwärmen und seine gesunde wohltuende Wirkung entfalten.

Drehen Sie zum Beispiel eine gemütliche Runde um den Schwarzsee, springen Sie anschließend ins kühle, gesunde Moorwasser und genießen Sie abschließend wärmende Sonnenstrahlen umrundet von einer herrlichen Bergkulisse. Erholung pur!

Das Naturschutzgebiet am Schwarzsee erstreckt sich über rund 22 Hektar vom südöstlichen Ende bis zum nördlichen Teil des Sees. Es ist als Lebensraum von nationaler Bedeutung ausgewiesen und in ihm wächst eine Vielzahl seltener Pflanzen. Eine weitere Besonderheit ist die große Biberburg, den sich eine Biberfamilie auf der Nordseite erbaut hat.

© Kitzbühel Tourismus ×

Der Fußweg, der durch das Naturschutzgebiet führt, geht direkt daran vorbei. Spuren der fleißigen Nager, etwa angenagte Bäume oder Biberdämme, sind überall am See zu finden. Weitere Highlights am Schwarzsee bieten beispielsweise die Elektroboote, mit denen Sie über den See schippern können oder lassen Sie sich einfach auf den Sonnenterrassen der Seebistros mit Snacks und Kaffee verwöhnen.

© Kitzbühel Tourismus ×

#LocalHeroes aus Kitzbühel

Es sind die Menschen, die Kitzbühel und seine Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg so besonders machen. Genau um diese Persönlichkeiten geht es in unserer „LocalHeroes“ Serie, in der die wahren Helden unserer Region ins Rampenlicht gerückt werden.

Sie selbst würden sich nie als Helden bezeichnen, doch das sind sie: Denn nur durch ihre Leidenschaft für das, was sie tun, wird für uns alle das einzigartige Kitzbüheler Lebensgefühl erlebbar. Der Ruheplatz Schwarzsee hat ebenfalls eine Rolle in der #LocalHeroes-Serie erhalten und begeistert mit faszinierenden Einblicken und Ausblicken auf das Kitzbüheler Horn.

Alle Informationen finden Sie unter kitzbuehel.com