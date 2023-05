Glasklares Wasser, majestätische Berge, grüne Almen & frische Bergluft

Wer Kitzbühel und die Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg nur im Winter kennt, hat den Großteil des Charmes der Region noch zu entdecken.

Besonders im Urlaub geht eine unverkennbare Kombination aus Zeit für Ruhe und Erholung mit Aktivität einher, denn auch im Sommer wird Sporttradition beim Wandern, Radfahren, Schwimmen und Golfen groß geschrieben.

Gönnen Sie sich eine Pause

Sich wieder frei fühlen und die Natur neu entdecken: Die sanft geschwungenen Hügel der Kitzbüheler Grasberge sind der ideale Ort, um tief durchzuatmen. Die Natur lädt zur Auszeit vom Alltag und zur Entschleunigung ein.

© Kitzbühel Tourismus ×

Tauschen Sie Meer gegen Seen

Die besondere Kombination aus majestätischen Bergen und idyllischen Seen macht die Sommerfrische in Kitzbühel seit jeher einzigartig. Genießen Sie Ihr Bad im Schwarzsee, machen Sie Rast an den Natur-Biotopen Torsee und Blaue Lacke oder begeben Sie sich auf die Vier-Seen-Wanderung am Hahnenkamm.

So schmeckt Kitzbühel

Das i-Tüpfelchen für die gelungene Sommerfrische: Ausgezeichnete Kulinarik. Genießen Sie regionale Kochart, Almspezialitäten und Haubenküche. Die Kulinariklandschaft in Kitzbühel ist ebenso vielfältig wie die zahlreichen Gipfel. Die besten Zutaten kommen direkt aus der Region.

© Kitzbühel Tourismus ×

Urlaub bei Wanderfreunden

Die einzigartige Bergwelt, das weitläufige Wegenetz und die herzliche Gastfreundschaft: Das macht Ihren Wanderurlaub in Kitzbühel aus. Die zertifizierten Wanderbetriebe in der Region teilen Ihre Wanderleidenschaft und unterstützen mit Geheimtipps. Dabei gilt in Kitzbühel stets: Alles kann, nichts muss. Entdecken Sie leichte Einsteigertouren, geführte Wanderungen oder fordernde Gipfeltouren.

© Kitzbühel Tourismus ×

Kitzbühel hat stets Saison

Inmitten der malerischen Kitzbüheler Grasberge warten erfrischende Seen, grandiose Berg-Panoramen, besondere Naturerlebnisse, Erholung und Entspannung. Rauschende Bäche, kühle Wälder, saftig grüne Almen und typische Kitzbüheler Spezialitäten laden zur Sommerfrische.

© Kitzbühel Tourismus ×

Weitere Informationen unter sommer.kitzbuehel.com