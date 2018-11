Ein Hauch von Hollywood weht durch Wien

Ausnahmsweise ist das Viennale-Filmfestival zurzeit nur Nebenschauplatz, was die Dichte an Hollywoodstars in Wien angeht. Neben Tilda Swinton – für die gestern Abend die Spätvorstellung ihres Films Suspiria im Gartenbaukino auf dem Programm stand – logierten auch Schauspieler Jason Schwartzman und Comedy-Legende Bill Murray im Wiener Hotel Imperial. Letzterer reiste angeblich jedoch frühzeitig ab.

Jason Schwartman mit Begleitung.

Einzigartig

Anlass für die hohe Promidichte ist die von Filmproduzent Wes ­Anderson und seiner Frau Juman Malouf kuratierte Ausstellung Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures, die gestern im Kunsthistorischen Museum ihre Eröffnung feierte. Auf der prominenten Gästeliste stand unter anderem auf Einladung von Direktorin Sabine Haag US-Botschafter Trevor Traina.

Austro-Designerin Lena Hoschek.

Direktorin des Jüdischen Museums Wien Danielle Spera.